Día de Goku: ¿Por qué se celebra el 9 de mayo al legendario saiyajin?

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Hoy, 9 de mayo, es el Día de Goku, un momento ideal para recordar por qué se eligió esta fecha para las celebraciones. No es que la fecha esté relacionada con ningún evento específico en la historia de Goku y sus amigos, pero hay una razón por la que se eligió este día en particular.

El sitio web oficial de Dragon Ball lo explicó de forma sencilla. El Día de Goku es un evento registrado por la Asociación Japonesa de Aniversarios desde 2015 (sí, existe una organización que lleva la cuenta de los aniversarios en Japón).

Entonces, ¿por qué el 9 de mayo? La fecha y los números 5 y 9 pueden no decir nada a primera vista, pero el hecho es que estos números en japonés se leen "Go" (cinco) y "Ku" (nueve), respectivamente.

El Día de Goku es un día dedicado por completo a Goku, el icónico héroe del manga y anime Dragon Ball, creado por Akira Toriyama. Es un día para que todos los fans expresen su amor por la serie, sus personajes y, por supuesto, para celebrar a Goku, el saiyajin más famoso del mundo.