¿Por qué el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud sigue siendo crucial hoy?

El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, celebrado el 2 de diciembre, busca crear conciencia sobre la persistencia de esta práctica en el mundo actual.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la esclavitud moderna se da en casi todos los países del mundo, y traspasa todas líneas étnicas, culturales y religiosas.

Más de la mitad (el 52%) de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta.

Antecedentes

El Día para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna.

La fecha del 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario de la Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada el 2 de diciembre de 1949.

Importancia de la efeméride

La relevancia de este día radica en visibilizar que la esclavitud no es solo un vestigio histórico. Es una realidad cruel y multifacética que afecta a millones hoy en día:

- Conciencia Global: Obliga a los gobiernos y a la sociedad a reconocer y actuar contra las «nuevas formas de esclavitud», que son a menudo invisibles.

- Protección de Víctimas: Promueve la protección y el apoyo a las víctimas de la trata de personas, el trabajo forzoso y la explotación sexual.

- Lucha Legal: Impulsa la creación y aplicación de leyes más estrictas para castigar a los perpetradores y erradicar estas prácticas de las cadenas de suministro globales.

- Derechos Humanos: Refuerza el principio fundamental de que todo ser humano tiene derecho a la libertad, la dignidad y la seguridad.

En esta fecha, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fortalece sus esfuerzos a nivel mundial para eliminar el trabajo forzoso.