Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres: 5 datos estremecedores que hablan de fracaso

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha establecida por la ONU en honor a las hermanas Mirabal, tres dominicanas asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1960.

A 65 años del triple feminicidio de Patria, Minerva y María Teresa -un crimen que estremeció a la República Dominicana- la región aún enfrenta retrocesos que evidencian que no se ha logrado erradicar.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como "Las Mariposas".

A continuación, cinco datos estremecedores sobre la situación de la violencia feminicida en América Latina y el Caribe que hablan de fracaso:

1. Más de 19 mil feminicidios en cinco años

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en los últimos cinco años se han registrado al menos 19.254 feminicidios en la región. La cifra incluye 26 países y territorios y revela un fenómeno persistente y letal.

La violencia va en aumento

2. Un promedio de 11 mujeres asesinadas cada día

En 2024, se documentaron 3.828 muertes violentas por razones de género: 3.814 en 17 países de América Latina y 14 en el Caribe. Eso significa que, diariamente, al menos 11 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

3. República Dominicana entre los países con tasas más altas

De los 17 países latinoamericanos con datos disponibles, 12 presentan tasas iguales o superiores a 1 feminicidio por cada 100,000 mujeres.

República Dominicana figura con una de las tasas más elevadas: 1.5 por cada 100,000 mujeres, subraya el documento.

4. Mujeres jóvenes: las más afectadas

La mayor incidencia de feminicidios ocurre entre mujeres de 30 a 44 años (29.2%), seguidas por jóvenes de 15 a 29 años (28%).

Aunque la violencia no tiene edad, las mujeres jóvenes son las más afectadas.

Sin embargo, la violencia feminicida impacta a todas las edades: en 2024 se registraron 78 casos de niñas menores de 14 años y 89 de mujeres mayores de 60.

Ese mismo año, 10 países reportaron 587 víctimas indirectas, principalmente hijos e hijas que quedaron huérfanos tras el crimen, detalla el informe.

5. Feminicidios frustrados

Durante 2024, catorce países reportaron 5.502 feminicidios frustrados, evidenciando patrones de violencia que escalan hasta formas letales.