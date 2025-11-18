Día Internacional del Hombre: por qué esta fecha sigue generando opiniones divididas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Cada 19 de noviembre, distintas naciones del mundo conmemoran el Día Internacional del Hombre, una fecha que, aunque es menos conocida que otras efemérides, tiene un significado que trasciende lo superficial y abarca temas de gran relevancia.

Instituido en 1992 por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas (Estados Unidos), su celebración se expandió globalmente a partir de 1999, motivada por la necesidad de destacar los aspectos positivos del papel masculino en la sociedad.

Este día no solo busca reconocer los aportes de los hombres a la comunidad y sus familias, sino también abordar cuestiones complejas relacionadas con su salud, bienestar, y los estereotipos que enfrentan.

Un apoyo importante para la creación de este día fue el de Ingeborg Breines, representante de la UNESCO y directora del programa Mujeres y Cultura de Paz, quien apoyó la idea de dedicar un día a los hombres, considerándola una forma de equilibrar las celebraciones entre géneros. Breines resaltó que la fecha podría contribuir a fomentar la comprensión mutua y la tolerancia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha sumado a estas iniciativas, subrayando la importancia de atender las necesidades específicas de salud de hombres y niños. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, ha enfatizado que la menor esperanza de vida de los varones es un tema que debe incluirse en las agendas de equidad en salud.

Más de una crítica

El Día Internacional del Hombre también enfrenta críticas. Algunos detractores lo ven como una respuesta innecesaria al Día Internacional de la Mujer y consideran que perpetúa una narrativa que desvía la atención de la lucha por la igualdad de género.

Algunos suelen argumentar que la fecha solo sería válida si los hombres hubieran experimentado desventajas sistemáticas comparables a las sufridas por las mujeres.

El Día Internacional del Hombre se basa en seis pilares fundamentales, ratificados por el Comité Directivo de 2008-2009, entre ellos: destacar modelos masculinos positivos, no limitados a celebridades o figuras deportivas, sino también hombres que, desde el anonimato, contribuyen a sus comunidades; celebrar sus aportes al desarrollo social, familiar y ambiental; y centrar la atención en la salud integral masculina.

Otros pilares incluyen mejorar las relaciones de género y abogar por la equidad, así como visibilizar la discriminación hacia los hombres en distintos ámbitos.

Desde 2011, cada año se elige un tema específico que guía las actividades de la jornada. Algunos de estos enfoques han sido la infancia, la salud, la seguridad, y la prevención del suicidio.

Movimientos como ‘Movember’, celebrado también en noviembre, han buscado difundir la importancia de la salud masculina mediante campañas de concienciación y recaudación de fondos para la investigación de cáncer de próstata, de testículo, y la prevención de la depresión en hombres. Se invita a los participantes a dejarse crecer el bigote como símbolo de solidaridad y compromiso.