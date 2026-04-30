Día Internacional del Jazz: así nació el género que conquistó al mundo

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Un género capaz de transmitir dolor, amor, alegría o una mezcla de emociones. Así es el jazz, una música nacida de la improvisación y la creatividad que ha conquistado al mundo al punto de tener una fecha propia en el calendario internacional.

Cada 30 de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz, una efeméride proclamada en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para reconocer el impacto cultural y social de este género.

De acuerdo con la Unesco, la celebración busca destacar al jazz como una herramienta para la paz, el diálogo entre culturas y la cooperación internacional.

“La música jazz aprovecha la oportunidad para fomentar un mayor aprecio, no solo por la música, sino también por la contribución que puede hacer a la construcción de sociedades más integradoras”, resalta el organismo.

Una música nacida de la libertad

Según explica el Museo Nacional de Historia Americana, el jazz es un género musical en el que la improvisación suele ser fundamental.

La institución señala que, en la mayoría de las interpretaciones, los músicos crean solos sobre la marcha, lo que exige creatividad, técnica y dominio musical.

Además, destaca que el jazz históricamente ha funcionado como una voz para comunidades afectadas por la discriminación racial y otros contextos de opresión.

“En el jazz puedes escuchar los sonidos de la libertad”, subraya el museo.

Cómo nació el jazz

De acuerdo con el Museo Nacional de Historia Americana, el jazz surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, teniendo a Nueva Orleans como punto clave de desarrollo.

La entidad explica que la diversidad cultural de esa ciudad permitió la mezcla de tradiciones afroamericanas con influencias francesas, caribeñas, italianas, alemanas, mexicanas e indígenas, dando paso a una fusión de sonidos como el blues, ragtime y marchas.

Tras las primeras grabaciones en 1917, el género comenzó a expandirse rápidamente y evolucionó gracias a exponentes como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis.

Del swing al jazz moderno

Por su parte, Santander Music explica que en la década de 1930 el jazz dejó de ser un fenómeno underground y empezó a consolidarse en sectores más amplios de Estados Unidos.

Ese periodo estuvo marcado por las Big Bands, agrupaciones numerosas popularizadas por artistas como Benny Goodman, conocido como el “rey del swing”.

Santander Music detalla que en la década de 1940 surgió el bebop, un estilo que priorizó aún más la improvisación y posicionó a Charlie Parker como una de sus figuras más influyentes.

Más adelante, en los años 50, Miles Davis impulsó el nacimiento del cool jazz con el álbum Birth of the Cool, mientras que en 1970 volvió a revolucionar el género con Bitches Brew, una producción que abrió paso a nuevas fusiones musicales.