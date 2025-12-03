Día Internacional de las Personas con Discapacidad: ¿cómo vive esta población y qué propone RD para transformar su realidad?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En el mundo, todos somos diferentes, y esa diferencia no nos resta: nos hace únicos. Sin embargo, para 1,300 millones de personas -1 de cada 6 habitantes del planeta- vivir con una discapacidad sigue significando enfrentar barreras que limitan sus oportunidades y su bienestar.

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha para promover sus derechos, visibilizar sus retos y recordar que la inclusión no es un gesto: es una responsabilidad.

Los retos que persisten

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas con discapacidad:

Tienen más probabilidades de vivir en pobreza.

Sufren discriminación laboral, con salarios menores y presencia mayoritaria en la economía informal.

Enfrentan protección social desigual, con coberturas insuficientes que no contemplan sus gastos adicionales.

Viven situaciones en los sistemas de atención que pueden vulnerar su dignidad, autonomía y capacidad de decisión.

¿Qué se está haciendo en República Dominicana?

Este lunes, el presidente Luis Abinader presentó el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035, una política pública integral orientada a transformar la vida de más de 478,000 personas con discapacidad en el país, según el Censo Nacional 2022 (57 % mujeres y 43 % hombres).

El plan está diseñado en torno a varios ejes fundamentales:

1. Igualdad de oportunidades e inclusión

Busca garantizar accesibilidad universal, educación inclusiva, participación cultural y deportiva, así como trabajo decente y empleo sostenible.

2. Accesibilidad universal

Para avanzar en este punto:

53 instituciones públicas y privadas ya están registradas en el Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad (Sinac 2025).

Se actualizó el reglamento arquitectónico para accesibilidad en edificaciones y espacios (Mived–Conadis).

3. Salud y rehabilitación integral

Un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS) permitirá abrir tres unidades de valoración en diferentes territorios del país.

4. Trabajo decente y empleo sostenible

Mediante una alianza entre el MAP y Conadis, se trabaja en fortalecer la inclusión laboral en la administración pública.

Además, 126 instituciones entregaron evidencias de cumplimiento del Subindicador 9.6, sobre inclusión y accesibilidad.

El objetivo es que, en los próximos diez años, República Dominicana dé pasos firmes hacia un país donde todas las personas -sin importar sus condiciones- tengan las mismas oportunidades para vivir, desarrollarse y abrirse camino con dignidad.