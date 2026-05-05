Día de las Madres 2026: ¿Cuándo se celebra en República Dominicana?

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Como es tradición, la República Dominicana se alista para una de las festividades más emotivas y concurridas del año: el Día de las Madres. A diferencia de otros países de la región que celebran a principios de mes, los dominicanos reservan el último domingo de mayo para rendir tributo al "ser más querido".

Este año, la celebración con la madres será el próximo domingo 31 de mayo.

¿Por qué se celebra el último domingo del mes?

La elección de esta fecha no es casualidad. Fue instituida oficialmente en 1926 bajo el gobierno de Horacio Vásquez, impulsada por figuras como la educadora Ercilia Pepín y la primera dama Trina de Moya, autora del icónico Himno a las Madres que aún resuena en las escuelas y actos oficiales de todo el país.

El Día de las Madres es mucho más que una fecha comercial; es el reconocimiento colectivo al pilar fundamental de la estructura familiar y social. Su importancia radica en visibilizar el trabajo incansable, el sacrificio y el amor incondicional que las madres y figuras maternas brindan en la formación de las futuras generaciones.