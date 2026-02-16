El día que Michael Jackson desafió la pobreza y la violencia desde Brasil

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

EN 1995, el “Rey del Pop” Michael Jackson sorprendió al mundo al elegir la favela Dona Marta, en Río de Janeiro, como escenario para grabar el videoclip de They Don’t Care About Us. La decisión fue polémica y simbólica: mostrar la desigualdad social y la violencia que golpeaban a las comunidades brasileñas.

El rodaje se realizó en una favela controlada por el grupo Comando Vermelho, lo que generó tensiones entre autoridades y vecinos. Sin embargo, Jackson insistió en filmar allí para dar visibilidad a una realidad que pocas veces aparecía en la cultura pop internacional.

El rodaje se realizó en una favela controlada por el grupo Comando Vermelho, lo que generó tensiones entre autoridades y vecinos.

El videoclip, dirigido por Spike Lee, mezcló la energía de la música con imágenes de niños, familias y calles de la comunidad. Según reportes de Sonica, incluso líderes locales y capos de la zona garantizaron la seguridad del artista durante la filmación, conscientes del impacto que tendría mostrar su favela al mundo.

La presencia de Jackson en Brasil coincidió con el inicio del carnaval y generó un ambiente de euforia. Medios como DiFilm recuerdan que el cantante bailó y cantó junto a los residentes, convirtiendo el rodaje en un evento multitudinario que paralizó la ciudad.

El rodaje se realizó en una favela controlada por el grupo Comando Vermelho, lo que generó tensiones entre autoridades y vecinos.

Treinta años después, aquel día sigue siendo recordado como un momento en que la música pop se cruzó con la denuncia social. Michael Jackson no solo llevó su arte a las favelas, sino que desafió al mundo a mirar de frente la pobreza y la injustici