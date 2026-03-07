Día de la Mujer: CUDEM alerta sobre violencia de género y brechas en la República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A propósito de conmemorarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer –CUDEM- destacó que esta conmemoración, se da un contexto mundial convulso, de múltiples agresiones por parte de las oligarquías imperialistas a los derechos de libertad y soberanía de los pueblos, y particularmente, de muestras de misoginia política contra logros alcanzados por las luchas feministas.

CUDEM, expresó que el machismo marca todo tipo de relaciones sociales en nuestro país, y forma parte del comportamiento habitual “normalizado”. Enfatizó que, las causas y consecuencias del machismo no representan preocupaciones importantes para quienes toman las decisiones en políticas públicas.

La organización de mujeres mostró, a modo de ejemplo algunos datos representativos de las principales desigualdades, expresadas en dos de los renglones del desarrollo humano, evidenciando desigualdades en la valoración y el reconocimiento de las mujeres:

En pobreza, brecha salarial e informalidad laboral: Hay mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina, 20.1% en hogares dirigidos por mujeres frente a 17.8% en hogares dirigidos por hombres; al 2025 la brecha salarial se mantiene en 18% lo que significa menores ingresos por trabajos de igual valor, y dedicación del doble de horas de trabajo no remunerado por parte de las mujeres en tareas de hogar y de cuido. Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT del Banco Central.

En salud, violencia de género, feminicidios: la tasa de feminicidios es una de las más altas de la región, con 2.4 por cada 100 mil mujeres, -solo en los menos de 60 días de este año 2026 observamos el asesinato de 7 mujeres por su condición de tal. La violencia de género junto a la agresión sexual y violencia intrafamiliar siguen siendo las principales causas de denuncias en el sistema de justicia.

La tasa de mortalidad materna se mantiene e 129 por cada 100 mil nacidos vivos, y la tasa de embarazo a temprana edad reporta 77 nacimientos por cada 1mil adolescentes de entre 15 y 19 años, y la prohibición del aborto en todas las circunstancias ha llevado a unos 25 mil casos anuales de abortos clandestinos.

Indicó CUDEM, que estos datos no son solo brechas de género, sino datos que constituyen síntomas de estructuras del predominio patriarcal, manifestaciones de las estructuras históricas y culturales de opresión y marginación, dramáticas evidencias de injusticia, irrespeto al compromiso de la igualdad y la equidad de género y evasión a la garantía de derechos por parte del Estado, considerando que las políticas deben estar llamadas a transformar las normas sociales y jurídicas generadoras de desigualdad.

Finalmente, la organización feminista invitó a mujeres y hombres, al movimiento social y político comprometido con la justicia, con la igualdad y la equidad a profundizar procesos que fortalezcan las conciencias, que amplíen la organización e impulsen la movilización y lucha por las necesarias y justas transformaciones que urgen en la sociedad dominicana, y en el mundo.