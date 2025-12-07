Día Mundial del Algodón de Azúcar: la golosina que une generaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El algodón de azúcar, también conocido como “seda de hadas” o “nube de algodón”, es mucho más que un simple dulce. Cada 7 de diciembre se celebra su día mundial, una fecha que invita a recordar su origen, su evolución y el lugar que ocupa en la memoria colectiva.

De lujo medieval a golosina popular

• Siglo XV en Italia: reposteros calentaban azúcar hasta convertirla en caramelo líquido y lo transformaban en finísimos hilos para decorar pasteles. Era un trabajo artesanal, reservado para celebraciones de lujo.

• 1897 en EE. UU.: un dentista y un pastelero inventaron la máquina que convirtió el azúcar en hilos esponjosos. El dulce debutó en la Feria Mundial de 1904 y rápidamente conquistó a niños y adultos.

El símbolo de las ferias

El algodón de azúcar se convirtió en protagonista de parques, circos y carnavales. Su atractivo no solo está en el sabor, sino en la experiencia: ver cómo el azúcar se transforma en una nube colorida que se deshace en la boca.

Curiosidades que lo hacen único

• Se consume en todos los continentes y es parte de la cultura popular.

• Su preparación combina ingeniería y nostalgia, pues la máquina que lo produce es un invento que revolucionó la repostería.

• Aunque es una “bomba de azúcar”, sigue siendo un placer asociado a la infancia y a momentos festivos.

Un día para celebrar la memoria dulce

El Día Mundial del Algodón de Azúcar no solo celebra un producto, sino también la nostalgia compartida de generaciones que crecieron con él. Es un recordatorio de cómo lo simple puede convertirse en símbolo de alegría y unión.