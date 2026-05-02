Día Mundial del Atún: 10 beneficios nutritivos para la salud

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Un día como hoy del año 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el Día Mundial del Atún, un pez versátil para la cocina y que posee grandes beneficios al consumirlo.

Este fecha fue registrada con el objetivo de promover la pesca sostenible de este vertebrado asi como de evitar la sobre explotación de las especies y proteger la biodiversidad marina.

El atún se destaca mucho en los platillos orientales, ya que lo consumen crudo; también, en su presentación enlatado, pero ¿sabes los beneficios que tiene al consumirlo?

Plato de atún crudo

10 beneficios nutritivos de incluir el atún en tus comidas

1- El atún previene enfermedades cardiovasculares, ayuda a controlar los niveles de colesterol, contribuye a quemar el exceso de grasa en el cuerpo e incluso podría prevenir el Alzheimer.

2- Rico en Omega-3: El tipo de ácido graso omega-3 analizado fue el docosahexaenoico (DHA, en sus siglas en inglés), que se encuentra principalmente en el pescado azul: el atún, la sardina, el salmón, las anchoas, etc.

3- Mejora de la Función Cognitiva: Los ácidos grasos presentes en el atún están vinculados a una mejor salud cerebral, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

4- Ayuda con el metabolismo: Por su contenido en vitamina B12, niacina y proteínas, el atún ayuda a convertir los alimentos en energía de manera eficiente, lo que resulta muy útil para mantener un metabolismo activo.

5- Prevención de la Anemia: Su combinación de hierro y vitamina B12, es una herramienta eficaz para combatir la anemia y mejorar los niveles de energía general.

6- Alto Valor Biológico de Proteínas: El atún es una fuente de proteínas completa, lo que significa que aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo, fundamentales para el mantenimiento muscular.

7- Contenido de Selenio: Este mineral actúa como un potente antioxidante que protege a las células del daño causado por los radicales libres y ayuda a regular la función de la glándula tiroides.

Atún. EFE

8- Fuente de Vitamina D: Muchos tipos de atún proporcionan vitamina D, la cual es clave para la absorción de calcio y el fortalecimiento de los huesos, además de apoyar al sistema inmunológico.

9- Aporte de Vitamina B12: Es una de las mejores fuentes naturales de esta vitamina, esencial para la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

10- Presencia de Fósforo y Magnesio: Minerales vitales que contribuyen no solo a la salud ósea, sino también a la producción de energía celular y a la contracción muscular.

Cabe destacar que la Organización Mundial para la Salud (OMS) recomienda comer pescado al menos dos veces por semana.

Con información de agencias.