Día Mundial del Burro: El animal que ayudó a construir pueblos y hoy muchos olvidan

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 8 de mayo se rinde homenaje a un animal noble, carismático y peculiar: el burro. Diversas sociedades protectoras conmemoran el Día Mundial del Burro con el objetivo de resaltar su papel en las actividades humanas y promover la conservación de la especie mediante mejores condiciones de vida y cuidados adecuados.

La iniciativa fue creada por Razik Ark, científico especializado en animales del desierto, con la finalidad de divulgar la contribución de este mamífero a la calidad de vida de las personas. El burro, también conocido como asno, jumento, pollino o borrico, pertenece a la familia de los équidos y se caracteriza por sus orejas largas, pelaje generalmente gris y una esperanza de vida que puede alcanzar los 40 años, superando incluso a la del caballo.

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Domesticado hace unos 6.000 años en el norte de África, el burro fue utilizado inicialmente para obtener leche y carne, y posteriormente como animal de tiro en la Ruta de la Seda. Su capacidad de adaptación a diversos ecosistemas lo convirtió en aliado indispensable en tareas agrícolas, transporte de mercancías y personas, cuidado de rebaños y acceso a agua en zonas desérticas. En la actualidad, además de su uso en el campo, contribuye al control de ecosistemas y la biodiversidad en varios países.

Se estima que existen unos 44 millones de burros en el mundo. China, India, España, Portugal e Inglaterra han impulsado movimientos para su dignificación y preservación. Contrario a la reputación de terquedad que se le atribuye, estudios demuestran que es un animal inteligente, apacible y sociable, capaz de regular su temperatura corporal y percibir sonidos a kilómetros de distancia.

La celebración del Día Mundial del Burro invita a la sociedad a reconocer su valor histórico y cultural, así como a apoyar iniciativas de protección, apadrinamiento y adopción. Organizaciones internacionales promueven donativos y campañas de sensibilización para garantizar que este cuadrúpedo siga siendo parte esencial de la vida rural y de la memoria colectiva.