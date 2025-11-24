Día Mundial de la Evolución: del pasado biológico al futuro tecnológico

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este 24 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Evolución, fecha que recuerda la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin en 1859. Más de 160 años después, la humanidad sigue transformándose: nuestras adaptaciones genéticas continúan, pero ahora conviven con la influencia decisiva de la tecnología, la medicina y el cambio climático.

Cómo hemos cambiado

Adaptaciones genéticas actuales: estudios recientes confirman que seguimos evolucionando. Cambios en la tolerancia a ciertos alimentos, resistencia a enfermedades y adaptación a climas extremos son ejemplos de transformaciones silenciosas que ocurren en nuestras poblaciones.

• Selección natural y cultura: aunque la medicina y la tecnología han reducido la mortalidad, la evolución no se ha detenido. La cultura y las condiciones sociales también influyen en quiénes prosperan y cómo se transmiten los rasgos.

Lo que nos espera

• Edición genética: herramientas como CRISPR podrían permitir la eliminación de enfermedades hereditarias y la creación de humanos con capacidades mejoradas.

• Integración con la inteligencia artificial: la posibilidad de interfaces cerebro-máquina abre un escenario donde la evolución biológica se combina con la tecnológica.

• Presión ambiental: el cambio climático y la escasez de recursos obligarán a nuevas adaptaciones físicas y sociales.

• Diversidad cultural y biológica: la globalización y la migración generan mezclas genéticas inéditas, ampliando la variabilidad de nuestra especie.

Contexto histórico

El Día Mundial de la Evolución recuerda que Darwin revolucionó la ciencia al demostrar que todas las especies, incluida la humana, son producto de un proceso de selección natural. Hoy, los científicos advierten que estamos entrando en una nueva etapa: la evolución dirigida, donde las decisiones humanas podrían moldear el futuro de la especie más que la naturaleza.