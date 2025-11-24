Día Mundial de los Gemelos Unidos: Hoy el mundo celebra la vida, valentía y amor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el Día Mundial de los Gemelos Unidos a celebrar a partir de 2024, cada 24 de noviembre.

Y lo hace a través de la Resolución Oficial A/78/313 de 1 de julio de 2024.

Es una fecha dedicada a la concienciación y el reconocimiento de las vidas y experiencias únicas de estas personas.

Este día busca no solo informar al público sobre las complejidades médicas y sociales que enfrentan los gemelos unidos, sino también celebrar su resistencia, valentía y la extraordinaria conexión que comparten.

Descripción

El portal Mayor Clinic explicó que los gemelos unidos son dos bebés que nacen conectados físicamente.

Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos.

Si bien dos bebés se desarrollarán a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente, generalmente por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más órganos internos.

Si bien muchos gemelos unidos no están vivos al nacer (mortinatos) o mueren poco después del parto, los avances en cirugía y tecnología han mejorado las tasas de supervivencia. Algunos gemelos unidos que sobreviven pueden ser separados quirúrgicamente.

De acuerdo con Mayo Clinic, El éxito de la cirugía depende del lugar donde están unidos los gemelos y de cuántos y qué órganos comparten. También, depende de la experiencia y la habilidad del equipo quirúrgico.

Causas⁣

⁣

Mayo Clinic señala que los gemelos idénticos (gemelos monocigóticos) ocurren cuando un único óvulo fecundado se divide y genera dos individuos.

Entre 8 y 12 días después de la concepción, las capas embrionarias que se dividieron para formar a los gemelos monocigóticos comienzan a formar órganos y estructuras específicos.⁣

⁣

Información de Mayo Clinic destacó que se cree que, cuando el embrión se divide en una etapa posterior, generalmente entre 13 y 15 días después de la concepción, la separación se detiene antes de que el proceso termine. Esto ocasiona que los gemelos sean siameses.⁣

⁣

Otra teoría sostiene que dos embriones separados pueden unirse de alguna manera en las etapas tempranas del desarrollo.⁣

⁣

Las causas de cualquiera de estos eventos son desconocidas.⁣