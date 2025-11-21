Día Mundial del Saludo: Qué significa y cuáles son las formas más comunes de decir “hola”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo, como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo.

Etimológicamente la palabra saludo proviene del latín "salutare", derivado de "salus" (salud), es por ello que saludar implica desearle salud a otra persona.

Esta efeméride se conmemora desde 1973 y tuvo su origen luego de que dos hermanos estadounidenses, Brian y Michael McCormack, promovieron la idea como una respuesta ante una temporada convulsa, especialmente durante la Guerra Fría.

¿Por qué celebrar el Día del Saludo?

El saludo no es solo un hábito propio de los seres humanos. Los animales también manifiestan muestras de saludo como un medio de comunicación. Algunas especies se lamen, huelen y olfatean entre sí.

En la actualidad saludar a propios y extraños se ha tornado cada vez más inusual. Se va haciendo cada vez menos frecuente recibir un "hola", o un "buenos días" al entrar a un ascensor, en la fila para comprar café o al ir a un supermercado.

Es por ello que este día está dedicado especialmente a rescatar este hábito, no solo por costumbre, sino para reafirmar y reavivar la convivencia humana en tiempos de crisis, de pérdida de valores y recientemente, por la pandemia que nos ha afectado a todos por igual.

¿Cómo saludan en otras partes del mundo?

- En América se acostumbra dar un beso en la mejilla.

- En España, Italia y en varios países de Europa se suele dar un beso en cada mejilla.

- En Rusia las personas se saludan con tres a seis besos, dependiendo de la región del país.

- En Tailandia deben juntarse las palmas de la mano, acercarlas a la altura del pecho e inclinar la cabeza. Se conoce como "wai".

- En Holanda se pueden dar un beso en la boca si hay una relación estrecha con la persona, sin que se interprete como una relación amorosa.

- En Oceanía la cultura Maorí se saluda mediante el roce de narices.

- En Groelandia sus habitantes frotan las narices como un gesto de cortesía.

- En Japón se utiliza la reverencia colocando las manos a los lados de los muslos (mujeres) y en los laterales (hombres), como un saludo de máximo respeto. A mayor respeto, mayor inclinación.

- En Oriente se estrechan las manos inclinando la cabeza.

- En el Tibet las personas sacan la lengua, para demostrar que no son la reencarnación de un temible rey que tenía la lengua negra.

- En la tradición musulmana se estila entre los hombres estrechar las manos y besarse en la mejilla.

- En Filipinas a las personas ancianas se les saluda cogiendo su mano derecha suavemente y presionarla en la frente de la persona que saluda, para mostrar respeto.

- En la India se presionan las dos palmas a la altura del corazón y se pronuncia la palabra "Namasté".