Día Mundial de la Vasectomía: cuáles son las cinco dudas más comunes antes de la intervención

La vasectomía es un método permanente para evitar que se produzca un embarazo no deseado. Se hace mediante un corte pequeño y superficial en los testículos. También es una práctica que se puede realizar con la modalidad sin bisturí. Hoy, en el Día Mundial de la Vasectomía, especialistas precisaron cuáles son las cinco claves que se deben tener en cuenta antes de optar por esta intervención.

Si bien es un método anticonceptivo eficiente, en caso de que la persona modifique su opinión más adelante y desee tener un hijo de manera natural, es posible que no lo logre. El jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Argentino de Urología (CAU), Mariano Cohen, explicó a Infobae que el efecto de la vasectomía “solo se puede revertir por un tiempo limitado” tras la intervención. Superado los 7 años de haberse realizado la vasectomía, volver a la condición anterior es más difícil.

Se estima que el 20% de los pacientes que accedió este método decide más adelante realizarse la reversión, pero no logra la permeabilidad de los conductos deferentes, lo que significa que no podrá tener hijos mediante relaciones sexuales y la pareja deberá someterse a un procedimiento de fertilización asistida.

Para llevar a cabo una vasectomía convencional, se hace una pequeña incisión a cada lado del escroto, que se encuentra debajo del pene. Para una vasectomía sin bisturí, se utiliza un instrumento puntiagudo para perforar la piel y se hace uno o dos incisiones dependiendo de la anatomía del paciente. Para ambos tipos de procedimientos, se hace un punto de sutura o se usa una goma quirúrgica para sellar el orificio.

Se trata de una intervención rápida y que se hace en centros de salud y hospitales preparados para llevarla a cabo. No es necesario que la persona quede internada. Puede volver el mismo día a su casa.

1-¿Qué es la vasectomía y cuánto dura?

Según explicó a Infobae, el doctor Omar Layus, del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires, una vasectomía es una cirugía hecha por un profesional de la salud en un consultorio, un hospital o una clínica. Durante el procedimiento, se corta o bloquea los pequeños conductos deferentes que están en el escroto y que transportan los espermatozoides, para que no puedan salir del cuerpo. Si los espermatozoides no pueden salir, el embarazo no se produce.

El procedimiento es muy rápido: la vasectomía sin bisturí dura entre 20 y 30 minutos. Si se usa el método convencional, tarda más. En ambos casos el paciente recibe anestesia general, anestesia local o sedación. Este procedimiento tiene una altísima efectividad para evitar embarazos, casi del 100%. Antes de hacerla se debería hacer un espermograma en el caso de personas que no han tenido hijos previamente.

2-¿Qué le pasa al paciente cuando se hace una vasectomía?

Cuando se hace una vasectomía, la persona recibe anestesia local en la zona de los testículos o anestesia general. Por lo tanto, no siente dolor. No necesita internación posterior en el hospital.

Al día siguiente, la persona puede ir a trabajar, ya que solo tendrá una molestia. Se pueden indicar dos analgésicos como preventivos después de la cirugía, señaló a Infobae el doctor Cohen.

Cuatro días después de la vasectomía, la persona puede tener relaciones sexuales. La persona debe usar preservativo porque es el método para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH. Haberse hecho la vasectomía no es un método de prevención de infecciones: solo es un método anticonceptivo.

3-¿Qué ventajas y desventajas tiene la vasectomía?

Una de las ventajas de la vasectomía es que la pareja de la persona que se hace el procedimiento no necesita acceder a otras formas de anticoncepción, como las pastillas. A los tres meses de haberse hecho la vasectomía, la persona se debe hacer un espermograma. Si se verifica a través del espermograma que no hubo una recanalización, la persona ya puede tener relaciones sexuales sin riesgo de que se produzca un embarazo no deseado.

Como se mencionó, una desventaja es que puede llegar a ser permanente o de muy difícil reversión, en caso de que la persona cambie de opinión y desee tener un hijo. Otra desventaja es que la persona tiene que ir a un quirófano para acceder a la vasectomía. “Hoy en los hospitales públicos en la Argentina, ya el 80% de las vasectomías se hacen sin bisturí.

4- ¿Cómo afecta la vasectomía en las relaciones sexuales?

Después del procedimiento, la persona podrá excitarse y eyacular al tener relaciones sexuales como antes. Su semen será igual, pero sin espermatozoides.

La vasectomía no afecta la salud en general, ni afecta la salud sexual. No afecta ni daña los testículos. Tampoco disminuye el deseo sexual. La erección tiene la misma firmeza y duración que antes. El aspecto del semen es el mismo, pero no tiene espermatozoides.

5- ¿Qué pasa si se hace la vasectomía antes de los 20 años?

Según dijo a Infobae el doctor Cohen actualmente más jóvenes sin hijos consultan por las vasectomías. “Algunos jóvenes no han tenido hijos y piden la vasectomía”. Los requisitos para hacerse una vasectomía en la Argentina según la Ley 26.130 son tener 16 años o más y firmar un consentimiento informado.

Sin embargo, antes de someterse a una vasectomía tan tempranamente hay que tener en cuenta que puede no ser reversible. “La vasectomía evita los embarazos no planeados. Si la persona cambia de opinión más adelante y quiere tener hijos, debe tener en cuenta que el efecto de la vasectomía solo se puede revertir por un tiempo limitado. Después de los 7 años de haberse realizado la vasectomía, la reversión es más difícil. Por esto, en el caso de un adolescente de entre 16 y 19 años que se haga una vasectomía, hay que tener en cuenta que puede cambiar de opinión siete años después. Tendrá dificultad para tener un hijo”, afirmó el además jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

Hay un 20% de pacientes que se hacen la reversión de la vasectomía, pero no logran la permeabilidad de los conductos deferentes. Esto implica que no podrán tener hijos después de tener relaciones sexuales. En esos casos se puede realizar una biopsia testicular para extraer espermatozoides del testículo para realizar una fertilización in vitro, comentó el doctor Layus.