Día del Vino Tinto: el “accidente” de hace 7,000 años que cambió el planeta

¿Un vinito al año no hace daño, no? Este 24 de noviembre se celebra el Día Mundial del Vino Tinto, una fecha para destacar a una de las bebidas más antiguas, influyentes y simbólicas de la humanidad.

Desde celebraciones y negociaciones hasta desvelos y despechos, el vino ha acompañado al ser humano durante miles de años.

El origen: una bebida más antigua de lo que se creía

De acuerdo con Turismo del Vino, los primeros vestigios de producción vinícola se encuentran en el Cáucaso, donde se han hallado restos de viñedos con 7,000 años de antigüedad. La teoría más aceptada indica que su descubrimiento ocurrió por accidente, cuando uvas olvidadas fermentaron de forma natural y alguien decidió probar el líquido resultante.

La historia del vino se desarrolla a partir de la vitis vinífera, que dio origen a variedades como las sultanas y corintias (sin semillas) y la vitis occidentalis, antecesora de las uvas utilizadas hoy en la elaboración moderna.

Un consumo en retroceso

Pese a su tradición milenaria, el interés global por el vino atraviesa una baja. Según la Organización Internacional del Vino (OIV), el consumo mundial en 2024 cayó a su nivel más bajo desde 1961.

¿Tiene beneficios? Esto dicen los expertos

Durante el Congreso Internacional “Lifestyle, Diet, Wine and Health”, especialistas aseguraron que el consumo moderado de vino puede integrarse a una dieta equilibrada, especialmente dentro del patrón mediterráneo.

Attilio Giacosa, presidente del Instituto Italiano para la Investigación del Vino y la Salud (IRVAS), afirmó que el vino, cuando se ingiere responsablemente, “puede tener la misma dignidad que otros alimentos saludables como frutas, verduras o frutos secos”.

Sin embargo, se advierte que su abuso es perjudicial, como ocurre con cualquier alimento o bebida.