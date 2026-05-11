Día Nacional del Avicultor: El trabajo silencioso que lleva pollo y huevos a millones de hogares

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Cada 10 de mayo se conmemora en República Dominicana el Día Nacional del Avicultor, una fecha que reconoce la labor de miles de hombres y mujeres que, con esfuerzo constante, garantizan el suministro de pollo y huevos a millones de familias en todo el país.

La avicultura es uno de los pilares de la producción nacional, pues representa una fuente esencial de proteína en la dieta dominicana y sostiene a miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, detrás de cada plato de pollo o cada desayuno con huevos, existe un trabajo silencioso que inicia en granjas distribuidas por todo el territorio, donde se cuida cada detalle del proceso productivo.

Los avicultores enfrentan desafíos diarios como el alza en los costos de insumos, la necesidad de mantener estrictos controles sanitarios y la presión de garantizar precios accesibles para la población. A pesar de ello, el sector ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, incluso en momentos de crisis como la pandemia o los cambios en el mercado internacional.

La celebración de este día busca visibilizar la importancia de la avicultura en la seguridad alimentaria del país y rendir homenaje a quienes dedican su vida a esta actividad. El pollo y los huevos no solo son productos de consumo masivo, sino también símbolos de la constancia y el compromiso de un sector que trabaja sin descanso para que nunca falten en la mesa de los dominicanos.