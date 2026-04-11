Día Nacional del Café: historia, importancia y datos curiosos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

"Me duele la cabeza porque no he bebido café” o “la tarde está para un cafecito” no son solo frases comunes en República Dominicana: reflejan una cultura marcada por una bebida que une generaciones.

Cada 11 de abril se celebra el Día Nacional del Café, un producto que va más allá del consumo diario y forma parte de la identidad dominicana.

Un cultivo con historia

El café llegó al país en 1735 de la mano de los colonizadores españoles, estableciéndose inicialmente en zonas como Barahona y expandiéndose rápidamente a otras regiones, de acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas.

En las décadas siguientes, su producción se extendió a provincias como Puerto Plata, Espaillat, Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, San Juan y Azua, consolidándose como uno de los principales cultivos agrícolas del país.

Actualmente, el 76 % del café producido se consume a nivel local, aunque República Dominicana también exporta café en distintas presentaciones -verde, tostado y molido-hacia mercados de Norteamérica y Europa.

Según la Red Nacional de Productores y Emprendedores del Café (REPROCA), unas 23 mil familias viven de esta actividad, que genera alrededor de 50 mil empleos fijos y hasta 500 mil durante cada cosecha.

¿Es bueno para la salud?

De acuerdo con Mayo Clinic, el consumo de café puede tener beneficios para la salud.

Diversos estudios lo asocian con un menor riesgo de enfermedades como el Parkinson, la diabetes tipo 2, el Alzheimer y afecciones hepáticas, así como con un mejor estado de ánimo y menor riesgo de depresión.

No obstante, advierten que el consumo excesivo de cafeína puede provocar ansiedad, dolor de cabeza, acidez estomacal o aumento del ritmo cardíaco.

Datos Curiosos

El café es el producto tropical más comercializado del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y sustento de millones de familias.

Además, se cultiva en más de 50 países y es la segunda bebida más consumida a nivel global, de acuerdo con Nescafé.

También subrayan que la primera cafetería del mundo abrió en 1475 en Constantinopla (actual Estambul), y el café tiene su origen en Abisinia, en lo que hoy es Etiopía.

Además, existen cuatro especies principales: arábica, robusta, excelsa y libérica, siendo las dos primeras las más comercializadas.

Finlandia es el mayor consumidor de esta bebida con más de tres tazas al día.