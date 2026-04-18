Día Nacional: Locutores dominicanos que han conquistado al país con su voz

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Cada 18 de abril la República Dominicana conmemora esas voces que diariamente escuchamos, en la radio, la televisión, en anuncios comerciales, incluso hasta en el metro. Es que hoy se celebra el Día Nacional del Locutor.

Una fecha que fue establecida en el año 1974 por el presidente Joaquín Balaguer, mediante el decreto número 4476, con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales de la comunicación.

Diversos expertos de la voz han marcado historia y han conquistado al pueblo dominicano durante años; con su tonalidad, fluidez y entonación se han caracterizado por transmitir emociones, credibilidad y cercanía en cada palabra pronunciada.

Top listado de destacados locutores dominicanos de la vieja y nueva generación

Antes de la llegada de la modernidad y el uso de redes sociales la radio era el unico medio de comunicación donde las personas se mantenian informadas. La antigua Radio Guarachita HIAW estación radial donde se destacaron locutores entre ellos su fundador Radhamés Aracena.

Radhamés Aracena

Fue un locutor, productor musical y empresario dominicano que contribuyó a transformar el panorama musical del país durante y después de la dictadura de Rafael Trujillo,

Otras voces de la vieja escuela que han sabido combinar la elegancia y legado se encuentran:

María Cristina Camilo

María Cristina Camilo, pionera de la televisión dominicana cumplió sus 107 años de edad

Pionera de la voz femenina considerada la primera mujer locutora del país.

Yaqui Núñez del Risco

Yaqui Núñez del Risco

Reconocido como uno de los principales comunicadores del país. Inició su carrera como locutor aficionado en emisoras locales y como cronista de varios periódicos en los años 50.

Osvaldo Cepeda y Cepeda

Osvaldo Cepeda y Cepeda

Considerado por muchos como "la voz" de la República Dominicana. Maestro de ceremonias oficial de eventos de Estado y locutor con un registro barítono inconfundible.

Entre los año 80 al 2000

Jochy Santos

Jochy Santos

El pionero de la radio de entretenimiento moderna en el país. Su risa es una marca nacional y su programa El Mismo Golpe cambió la forma de hacer radio por la tarde.

Domingo Bautista

Domingo Bautista

No solo sus colores lo han caracterizado, su voz energica y un estilo de animación muy particular que ha conectado con las masas tanto en radio como en TV.

Locutores de la nueva generación

Estas figuras sin duda han dominado el espectro actual, adaptándose a los podcasts y las redes sociales

Brea Frank

Brea Frank

El rector de la Universidad de la Calle (UCA) uno de los locutores más exitosos de la actualidad, que logró dar el salto desde la radio local dominicana hacia importantes mercados en Estados Unidos (Nueva York) antes de regresar a fortalecer su plataforma aquí.

Sergio Carlo

Sergio Carlo

Desde muy joven en el mundo de la radio ha lograd ser una voz crítica e informativa con su proyecto El Antinoti, manejando una gran influencia en medios digitales