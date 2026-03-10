Día de la Peluca: cuándo usarla, por qué se popularizó y sus usos médicos y estéticos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Día de la Peluca se celebra como una jornada que reconoce la importancia de este accesorio en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Su popularidad ha crecido tanto en el terreno estético como en el médico, convirtiéndose en un símbolo de creatividad, estilo y resiliencia.

En el plano social y cultural, la peluca se ha consolidado como un recurso versátil para experimentar con cortes, colores y estilos sin alterar el cabello natural. Desde espectáculos artísticos hasta celebraciones populares, su uso refleja identidad y tendencia.

¡La magia de las pelucas! Cambios de estilo sin dañar el cabello

En el ámbito médico, la peluca representa un apoyo fundamental para quienes atraviesan procesos de pérdida de cabello, ofreciendo confianza y bienestar en momentos difíciles.

El Día de la Peluca busca visibilizar estas múltiples dimensiones: moda, salud y autoestima. En diferentes países se organizan actividades que promueven la donación de pelucas, talleres de cuidado y campañas de sensibilización