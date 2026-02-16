Día de los Presidentes: los que más y menos tiempo duraron en el poder en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La historia política de la República Dominicana está marcada por presidentes que han permanecido largos años en el poder y otros que apenas ocuparon el cargo por días o meses. En el marco del Día de los Presidentes, repasamos los casos más emblemáticos.

Según registros históricos, el mandatario que más tiempo gobernó fue Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien permaneció en el poder de manera directa e indirecta durante más de 30 años, entre 1930 y 1961. Su régimen es considerado uno de los más prolongados y autoritarios de América Latina .

Dictador Trujillo

En contraste, algunos presidentes apenas tuvieron un paso fugaz por el Palacio Nacional. José Núñez de Cáceres, líder de la efímera independencia de 1821, solo gobernó poco más de dos meses antes de la ocupación haitiana .

También se recuerdan casos de presidentes interinos o provisionales que duraron semanas, como Francisco Gregorio Billini, quien renunció en 1885 tras apenas cinco meses en el cargo .

Cápsulas genealógicas

Descendencias presidenciales: Francisco Gregorio Billini

Otro ejemplo de larga permanencia es Joaquín Balaguer, quien gobernó en distintos períodos por un total de 22 años, convirtiéndose en uno de los presidentes más influyentes del siglo XX .

Joaquín Balaguer. Foto/Fuente externa.

En la etapa democrática reciente, los mandatos han estado regulados por la Constitución, con períodos de cuatro años. Presidentes como Leonel Fernández y Danilo Medina lograron mantenerse por tres períodos cada uno, aunque no consecutivos en el caso de Fernández .