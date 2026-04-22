Día de la Tierra: 5 cosas que haces a diario y están dañando (o salvando) el planeta

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Acciones tan simples como encender el aire acondicionado, botar comida o elegir cómo te transportas pueden tener un impacto directo en el planeta.

Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, y aunque muchos hábitos pasan desapercibidos, pueden marcar la diferencia entre cuidar o deteriorar el medioambiente.

Aquí te mostramos cinco prácticas cotidianas que, sin darte cuenta, influyen en la salud del planeta:

1. El uso de energía en casa

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, gran parte de la electricidad y la calefacción provienen de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

Reducir el consumo energético como apagando luces innecesarias, usando bombillas LED, electrodomésticos eficientes o lavando con agua fría, contribuye a disminuir las emisiones contaminantes.

2. Cómo te mueves

Caminar o usar bicicleta no solo beneficia tu salud, también reduce la emisión de gases de efecto invernadero.

Si necesitas recorrer largas distancias, optar por transporte público o compartir vehículo es una alternativa que ayuda a reducir la huella de carbono.

3. Lo que compras

Cada producto que adquieres tiene un impacto ambiental. Desde la extracción de materias primas hasta su fabricación y transporte, se generan emisiones de carbono.

Por eso, consumir de manera responsable y evitar compras innecesarias también es una forma de cuidar el planeta.

4. Lo que comes

Una dieta basada en verduras, frutas y cereales integrales tiene un menor impacto ambiental que aquella con alto consumo de carne y productos lácteos.

Según la ONU, la producción de alimentos de origen vegetal requiere menos recursos como agua, energía y tierra.

5. El desperdicio de alimentos

Botar comida no solo implica perder alimentos, sino también los recursos utilizados para producirlos.

Además, cuando los residuos orgánicos se descomponen en vertederos, generan metano, un gas de efecto invernadero altamente contaminante.

Reducir el desperdicio o reutilizar restos como abono puede disminuir significativamente tu huella de carbono.