Diez errores que llevan a emergencia; cómo evitarlos

La Navidad es una época de celebración, reuniones familiares y actividades sociales, pero también es uno de los períodos del año en que más aumenta la demanda en las salas de emergencia.

Como emergencióloga del Hospital General de la Plaza de la Salud, cada diciembre observo un patrón que se repite: los pacientes llegan por situaciones que pudieron evitarse con decisiones simples.

Los excesos, la falta de planificación y la poca conciencia del riesgo convierten las fiestas en un escenario propicio para accidentes, intoxicaciones y descompensaciones médicas.

Entre los errores más frecuentes se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol, manipular fuegos artificiales sin protección y descuidar a los niños durante las actividades festivas. También es común que los pacientes crónicos abandonen su medicación o consuman alimentos que no toleran bien, lo que termina en crisis hipertensivas, descompensaciones diabéticas y deshidratación.

Estas situaciones ponen en peligro la vida y se presentan de manera abrupta, obligando a intervenir de forma inmediata en sala de emergencia.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es el impacto del trasnocho y el agotamiento físico. Muchas personas participan en múltiples actividades consecutivas, duermen poco y mantienen un ritmo acelerado que afecta la capacidad de reacción y aumenta la probabilidad de accidentes domésticos y de tránsito.

Además, las familias tienden a subestimar síntomas como dolor torácico, dificultad respiratoria o confusión mental, creyendo que pasarán después de descansar, lo que retrasa la atención y empeora el pronóstico.

Este artículo presenta los diez errores más comunes que observamos en emergencia durante la Navidad, con recomendaciones prácticas para evitarlos. La prevención es una responsabilidad compartida que nos permite disfrutar unas fiestas seguras, en salud y en familia.