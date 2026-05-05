Lo que dijo Margarita Cedeño sobre primer Congreso Internacional de Geopolítica en RD

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“Las decisiones políticas y económicas que hoy se toman en otras partes del mundo están tocando nuestras puertas, influyendo en la estabilidad de nuestras familias, en nuestras ventanas de desarrollo y en las oportunidades de progreso de cada dominicano y dominicana; y, frente a eso, hay dos caminos: reaccionar tarde o prepararnos con visión”. Esas fueron las palabras introductorias de la exvicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del PLD, Margarita Cedeño, al momento de invitar al Primer Congreso Internacional de Geopolítica en RD, que organiza Manuel Cruz, pautado para el próximo 13 de mayo en las instalaciones del Hotel Jaragua, salón Anacaona, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cedeño explicó que entender lo que está pasando en el mundo no es cosa únicamente de expertos, sino una obligación de todo el que apuesta a un mejor país.

“Valoro profundamente espacios como el Primer Congreso Internacional de Geopolítica, que está siendo impulsado por mi querido amigo Manuel Cruz, un foro innovador, moderno y oportuno. Esa actividad tiene que contar con el apoyo de todos nosotros, ya que es una gran oportunidad para comprender mejor el contexto que nos rodea, prepararnos con responsabilidad para los desafíos que se avecinan y construir, desde el conocimiento, un futuro más justo e inclusivo para todos”, sostuvo la dirigente política.

Finalmente indicó que “hoy más que nunca el liderazgo necesita profundidad, preparación y sensibilidad. Te invito a ser parte de este momento importante para la geopolítica y la intelectualidad en nuestro país”, dijo.