Dirección de Desarrollo Social Supérate gradúa 932 “Mujeres Superemprendedoras”

Con la finalidad de continuar impulsando el desarrollo integral de la mujer micro emprendedora a nivel nacional, fortalecer sus capacidades económicas y personales, la Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró este martes la investidura de 932 mujeres (2024 y 2025) del programa “Mujeres Superemprendedoras”, durante una ceremonia realizada en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal.

La iniciativa, la cual refleja el compromiso de la Dirección de Desarrollo Social Supérate con la promoción del emprendimiento femenino como herramienta de superación de la pobreza, está basada en un proceso intensivo de tres meses de capacitaciones, con un total de 12 talleres, enfocados en áreas clave como el cuidado y la gestión del tiempo, la inclusión financiera, la violencia y el apoyo psicológico, ofreciendo una formación integral que responde a las realidades específicas de las beneficiarias.

“Queridas Superemprendedoras, ustedes salen de aquí con el súper poder de poner en marcha negocios. Pero, más aún, tienen la capacidad de levantarse cuantas veces hagan falta. Y estamos orgullosos de verlas caminar de cara a sus metas”, expresó Gloria Reyes, con emoción, durante su discurso central.

Dijo sentirse plenamente identificada con el proyecto, porque le permite poner en perspectiva la importancia de implementar la formación y el acompañamiento adecuado como herramientas clave para alcanzar las metas de superación.

En ese sentido, destacó la participación de mujeres de zonas como Las Guázumas, Los Jobillos, Pedro Corto, Monte Cristi y otras tantas comunidades de las regiones del país, las cuales tienen en común que encontraron en el proyecto una idea con la que entienden que pueden superar sus niveles de pobreza.

“Lo más valioso de todo es que cada una de ustedes decidió emprender su propio proyecto de vida. Mediante las formaciones para conocerse a sí mismas, valorarse y conducirse por una ruta que las priorice a ustedes como su más grande proyecto, entonces llenaron de significado todos los ejercicios de planes de negocios, de estrategias de marketing y de gestión financiera”, sostuvo Reyes.

Asimismo destacó el apoyo de las instituciones aliadas tales como Visa Internacional/ENKO, Fundación AES Dominicana, Fundación Reservas del País, PROMIPYME, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) Ministerio de la Mujer, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, entre otros, por su contribución al desarrollo económico de las graduandas.

En representación de las graduandas habló Arisleydi García de San Pedro de Macorís, quien agradeció al proyecto por confiar en el potencial de cada una de ellas y en especial a la directora general Gloria Reyes “por apostar el crecimiento de la Mujeres Superemprendedoras y brindarnos herramientas que duraran para toda la vida”.

Las participantes, las cuales provienen de las distintas regiones del país, tienen acceso a los temas: Emprendimiento y Plan de Vida, Conociéndome, Educación Financiera mención negocios, Empoderamiento Personal, Marketing Digital y Ventas. De igual modo, Servicio al Cliente y Comunicación Efectiva, Formalización de Negocios y Registro de Marca, Gestión de Costos y Precios, Trabajo en equipo y Cuidado e imagen de un negocio, entre otros.

El Proyecto Mujeres Superemprendedoras es una iniciativa de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, a través de la dirección de Superación Económica, diseñada para fortalecer las capacidades económicas, productivas y personales de mujeres dominicanas en situación de pobreza o vulnerabilidad, con el objetivo de impulsar su autonomía económica, mejorar sus ingresos y promover su movilidad social.

En representación de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, asistieron Miriam Batista, directora de Superación Económica; Siria Frías, subdirectora general Superación de la Pobreza; Yasiris Concepción, subdirectora de Desarrollo Local; Aurelia Amarante, directora de Acompañamiento Socio familiar; Elila Valdez, encargada de Capacitación, entre otros. De igual modo, Betty Mejía, especialista en Responsabilidad Social de la Fundación AES Dominicana.

Las SUPEREmprendedoras provienen de las localidades Pedro Corto, Las Matas de Farfán, Duvergé, Nagua, Las Guázumas, Consuelo, Valverde Mao, Montecristi, Hato Damas, Paredes de Haina, San Pedro y Villa Linda. Asimismo, Haina, Fundación Baní, Las Matas de San Juan, Los Jovillos, Cutupú, Cotuí, Nagua, Piedra Blanca, Dajabón, Hato Palma, Santiago Rodríguez, Quisqueya, La Romana y Boca Chica.

*Presentan informe*

Catalina Gutiérrez, consultora especialista en Igualdad de Género, presentó el Informe "Sistematización y Evaluación de Resultados del Componente de Emprendimiento para la Mujer del programa Mujeres SUPEREmprendedoras", en el cual indicó las características determinantes para que este grupo de mujeres lograran finalizar sus capacitaciones y hacer que sus emprendimientos sean sostenibles en el tiempo; aseguró que el 38% tienen sus emprendimientos con más de cinco años, y que un 37% de las participantes tiene educación.

La mayoría, un 68%, iniciaron sus emprendimientos por iniciativa propia. El 86% de las participantes experimentó un crecimiento en sus emprendimientos, tras completar sus procesos formativos en el proyecto. Un 29% tiene edades entre 25 a 34 años y un 28% entre 35 a 48 años. Un 25% entre 45 a 54 años.