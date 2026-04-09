La Dirección General de Embellecimiento destaca en gestión pública con su tercer lugar en evaluación 2025

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La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) obtuvo el tercer lugar en el Ranking de Informes de Autoevaluación del Desempeño Físico-Financiero 2025, destacándose por su eficiencia en la ejecución presupuestaria.

Este reconocimiento fue otorgado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), que evaluó un total de 25 instituciones públicas en el marco de sus iniciativas orientadas a fortalecer la gestión pública.

La posición alcanzada por la Digecac refleja el compromiso institucional con el uso responsable de los recursos del Estado, así como con la mejora continua de sus procesos administrativos y operativos.

El ranking forma parte de los esfuerzos de Digepres para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y el desempeño eficiente en las instituciones gubernamentales, promoviendo así una gestión pública más efectiva en beneficio de la ciudadanía.

Con este logro, la Digecac reafirma su compromiso de continuar implementando buenas prácticas que contribuyan al desarrollo y embellecimiento de las principales vías del país, garantizando una administración eficiente y alineada con los más altos estándares de calidad.

“Expresamos un merecido reconocimiento a la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación por el destacado desempeño evidenciado en el proceso de elaboración y remisión del Informe de Autoevaluación del Desempeño Físico-Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2025”, indica la misiva enviada a la institución, donde se hacía constar la decisión.

La Digepres valoró, además, el desempeño y el esfuerzo la directiva y del equipo técnico y financiero de la Digecac “por contribuir significativamente al fortalecimiento de la calidad del gasto público y a la mejora de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía”.