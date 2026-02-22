Director SNS reafirma compromiso con una salud digna en visitas no programadas a seis hospitales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, realizó visitas No programadas por seis centros hospitalarios de Santo Domingo Norte, Monte Plata y Sánchez, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer la Red Pública de Salud y garantizar servicios oportunos, humanizados y dignos a la población.

La jornada inició en el Hospital Municipal La Victoria, en Santo Domingo Norte, donde el titular del SNS sostuvo un encuentro con los contratistas responsables de la obra en remozamiento, con el objetivo de asegurar la entrega formal del centro al SNS en marzo de este año, para dar paso inmediato al proceso de equipamiento y su posterior inauguración en abril.

Durante su intervención, el doctor Landrón fue enfático al reiterar los plazos establecidos. “Pronto vamos a tener un hospital nuevo. Agradezco al personal que puedan dar el servicio en estas condiciones, eso también es digno de valorarlo. Gracias por apoyarnos con este tema”, expresó, al tiempo que subrayó que existe el compromiso firme de que la infraestructura sea entregada dentro del cronograma establecido.

La segunda parada fue el Hospital Municipal Hacienda Estrella, donde el director del SNS fue recibido por el alcalde Miguel Antonio Saviñón; la doctora María Arias Reyes, directora del centro; y Guillermo García, coordinador de la Presidencia en La Victoria. Allí, el funcionario escuchó inquietudes del personal y de las autoridades locales relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano y la optimización de los servicios.

En ese escenario, el doctor Landrón insistió en la importancia de garantizar estabilidad laboral al personal de salud de la comunidad, aseguró que las nuevas plazas que se habiliten serán ocupadas prioritariamente por profesionales residentes en la zona, como parte de la política de arraigo y fortalecimiento de la atención local.

Asimismo, recordó que el presidente Luis Abinader ha expresado un interés firme en que la población más vulnerable reciba servicios de calidad. “El presidente tiene un interés claro de que en nuestro país se le garantice una salud digna a las personas más vulnerables. Tenemos los recursos y la capacidad; lo que no puede ocurrir es que los servicios no lleguen a quien realmente los necesita”, sostuvo.

*Monte Plata*

El recorrido continuó en la provincia Monte Plata, con una visita al Hospital Municipal de Yamasá, donde el director del SNS, supervisó el área de Emergencia y Facturación, donde conversó con colaboradores y usuarios sobre los procesos de atención al igual que los tiempos de respuesta.

Tras una revisión general del centro, anunció que se gestionará el remozamiento del hospital, considerado de gran importancia para la comunidad. La intervención buscará optimizar los espacios físicos, mejorar las condiciones estructurales y fortalecer la capacidad operativa del establecimiento, en beneficio directo de los pacientes.

Posteriormente, el titular del SNS, doctor Julio Landrón, se dirigió al Hospital Provincial Doctor Ángel Contreras, en Monte Plata, donde inspeccionó el área de Emergencia y sostuvo un encuentro con la subdirectora médica, doctora Katalina Fabián.

En este centro, dialogó con los médicos de guardia para conocer de primera mano si contaban con los insumos necesarios para brindar una atención oportuna . También conversó con usuarios sobre el trato recibido, reiterando que la supervisión directa y permanente forma parte de una gestión cercana, transparente, orientada a resultados.

En el Hospital Municipal Alberto Gautreaux, el doctor Julio Landrón conversó con su director, Eliazar Aquino, a quien felicitó por la adecuada administración del centro, destacando que mantiene un hospital organizado y con cero deuda, lo que evidencia una gestión responsable y comprometida con la eficiencia financiera y la calidad del servicio.

La jornada concluyó en el Hospital Provincial Doctor Leopoldo Pou, donde el director ejecutivo del SNS, entregó un equipo de Rayos X, un Sonógrafo y una Máquina de Anestesia, con una inversión total de RD$5,854,392.72. Durante el acto, Landrón reiteró su respaldo al centro de salud, destacó su vínculo de años con el doctor Demetrio Vicente y exhortó al personal a mantener una atención humanizada, digna y sensible, en consonancia con el compromiso asumido con Dios, el presidente, la familia y el pueblo dominicano.

En tanto, el director del centro de salud, Juan Raymundo Severino, agradeció la rápida respuesta de la dirección del SNS, señalando que la aprobación de los equipos se produjo en menos de 15 minutos tras realizar la solicitud. Resaltó además que la actual gestión del SNS se ha convertido en un referente nacional, gracias a sus resultados concretos y su capacidad de respuesta oportuna.

Igualmente, el doctor Julio Landrón informó que se están realizando los levantamientos técnicos en los centros de salud de Las Galeras y Arroyo Barril, con el propósito de identificar necesidades prioritarias e incluirlos en los planes de intervención y equipamiento que ejecuta el SNS a nivel nacional.

Con estas visitas no programadas por seis centros hospitalarios, el Servicio Nacional de Salud fortalece su política de supervisión continua, priorizando la conclusión de obras, el equipamiento oportuno y la mejora sostenida de los servicios, con el firme propósito de garantizar una atención humana, eficiente y digna para todos los dominicanos.