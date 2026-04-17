Directora de Raíz Climática es invitada como panelista a cumbre de sostenibilidad

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La directora y fundadora de Raíz Climática, Carolina Pichardo, ha sido invitada como panelista al Sustain DR Summit 2026, un encuentro internacional que se celebrará el próximo 24 de abril en Columbia University, en la ciudad de Nueva York.

Pichardo participará en el Panel 3: “Community Innovation: Placing People at the Center”, un espacio enfocado en el papel de las comunidades en la construcción de soluciones sostenibles, donde compartirá su experiencia liderando iniciativas de comunicación ambiental y acción climática desde República Dominicana.

El panel reunirá a voces destacadas del ecosistema ambiental y social. Junto a Pichardo estará Saiurys Bonnet, fundadora de Una Vaina Verde, iniciativa enfocada en sostenibilidad comunitaria y educación ambiental.

Además, la cumbre contará con la participación de expertos internacionales y líderes del sector privado como Pedro José Cabrera, presidente de Cilpen Global; José María Munné, CEO de Adiplast; y Josué Soto Ramírez, fundador de Recíclame RD, quienes abordarán soluciones innovadoras en economía circular y gestión de residuos. También formarán parte del evento Analie Quezada, especialista en comunicación estratégica en SOS Carbon; Jake Kheel, vicepresidente de sostenibilidad de Grupo Puntacana; y Haley Cubell, líder de programas globales en Parley for the Oceans, aportando una visión integral sobre resiliencia costera, turismo sostenible e innovación ambiental.

Carolina Pichardo es una periodista dominicana especializada en temas ambientales y fundadora de Raíz Climática, el primer medio digital enfocado exclusivamente en cambio climático en República Dominicana.

Con más de 10 años de experiencia, ha colaborado con medios nacionales e internacionales como The Washington Post, BBC World Service, Japan Times, Vogue Business y Climate Tracker, consolidándose como una de las voces emergentes del periodismo climático en la región.

Es egresada de Comunicación Social de la Universidad O&M y cuenta con una maestría en Periodismo de Investigación por la Universidad de Birkbeck, en Londres, como becaria Chevening.

Además, fue parte del programa Emerging Media Leaders del International Center for Journalists (ICFJ) y se convirtió en la primera dominicana en integrar la red de periodismo climático de la Universidad de Oxford.

Su trabajo ha sido reconocido con el Gran Premio de Periodismo Ambiental en 2022, y ha sido finalista del Premio Nacional de la Juventud.

A través de Raíz Climática, impulsa un enfoque que conecta el cambio climático con la economía, la salud y la justicia social, promoviendo un periodismo que informe, eduque y movilice a la sociedad.

En 2025 fue seleccionada como la primera dominicana en formar parte de la Red de Periodismo Climático de la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo.

El Sustain DR Summit 2026 busca fomentar el intercambio de ideas y fortalecer redes de colaboración entre actores comprometidos con un desarrollo más sostenible e inclusivo.