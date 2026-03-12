Mayéutica de Aristóteles
Un discurso puede cambiar la historia: los más influyentes del mundo
A lo largo de la historia, las palabras han demostrado tener un poder capaz de movilizar pueblos, derribar muros y sembrar esperanza. Los discursos más influyentes del mundo no solo marcaron momentos políticos, sino que se convirtieron en símbolos universales de lucha, libertad y justicia.
Martin Luther King Jr. – “I Have a Dream” (1963)
En Washington, frente al monumento a Lincoln, King pronunció un discurso que se convirtió en bandera del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su sueño de igualdad racial sigue siendo referencia mundial.
Winston Churchill – “Blood, Toil, Tears and Sweat” (1940)
En plena Segunda Guerra Mundial, Churchill levantó la moral británica con palabras que llamaban a la resistencia frente al nazismo. Su oratoria fue clave para mantener la unidad nacional en tiempos de incertidumbre.
John F. Kennedy – “Ask Not What Your Country Can Do for You” (1961)
En su discurso inaugural, Kennedy apeló al compromiso ciudadano y a la cooperación internacional, marcando una nueva era en la política estadounidense.
Nelson Mandela – Discurso de liberación (1990)
Tras salir de prisión, Mandela habló de reconciliación y unidad en Sudáfrica, sembrando las bases para el fin del apartheid y la construcción de una democracia inclusiva.
Barack Obama – “Yes We Can” (2008)
Su discurso de campaña se convirtió en un lema global de esperanza y cambio, demostrando cómo la retórica puede movilizar generaciones enteras.
Otros discursos que marcaron época
Desde el “Grito de Dolores” de Miguel Hidalgo en México, hasta el discurso de Malala Yousafzai en la ONU en defensa de la educación de las niñas, las palabras han sido armas pacíficas que transforman sociedades.
