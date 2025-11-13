A disfrutar la Navidad desde lo más alto del país!

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Cuando llega diciembre, el país se viste de luces, villancicos y colores. Pero hay rincones de la República Dominicana donde la Navidad tiene otro ritmo: el de las montañas, el frío que se cuela , el olor a pino y tierra húmeda, y el silencio que se rompe solo con el cantar de las aves. ¿Qué mejor plan para vivir estas próximas navidades?

Subir a las alturas dominicanas es, en sí mismo, un viaje hacia la calma. Y entre el bullicio de la ciudad y la necesidad de detener el tiempo, sugerimos cuatro destinos que condensan el espíritu de una Navidad distinta: verde, fresca y profundamente tranquilas.

Varios destinos en el país ofrecen esa oportunidad:

Constanza

La carretera que lleva a Constanza ‘es un poema’, ese verdor que rodea la cordillera es un canto a la naturaleza. Desde la ventana del carro, los sembradíos se abren paso como una postal. Es imposible no bajar el vidrio y dejar que el aire frío despeine las ideas.

Este municipio ofrece un ambiente navideño único gracias a su clima frío, con temperaturas que pueden bajar hasta los 8 grados. En la zona hay varias alternativas de alojamiento pero todas requieren reservación con tiempo.

Jarabacoa: la eterna primavera

Jarabacoa es perfecta para Navidad. Las noches aquí invitan a fogatas, guitarras y conversaciones largas. Jarabacoa tiene ese poder de devolvernos el romance que el día a día, a veces, nos arrebata.

Sajoma

San José de las Matas (Sajoma) tiene un magnetismo distinto. El agua corre por todas partes, los caminos se abren entre pinos y las montañas parecen abrazar al visitante. Es un destino perfecto para creyentes, quienes podrán visitar la Gruta de la Virgen, una experiencia espiritual más allá de lo religioso.

Otra alternativa de montaña es Ocoa Bay, un viñedo-resort del Caribe que permite disfrutar entre el mar y las montañas.