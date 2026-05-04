La dominicana Indira Zarzuela comparte su visión sobre liderazgo en el Congreso Mundial de Mujeres Líderes

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Indira Zarzuela participa en el Congreso Mundial de Mujeres Líderes celebrado en Harvard y posiciona el diseño de experiencias de servicio como ventaja estratégica

Cambridge, Massachusetts (EE. UU.):En el marco del VI Congreso Mundial de Mujeres Líderes, celebrado a finales de abril en el Harvard Faculty Club, la dominicana Indira Zarzuela destacó con su conferencia “La Arquitectura del Resultado: cómo piensa y decide una líder que dejó de seguir patrones”, donde posicionó el diseño de experiencias de servicio como una ventaja estratégica empresarial.

El Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2026 fue un encuentro exclusivo y único en su tipo, cuyo objetivo es reunir líderes hispanos de diversas industrias y países para inspirar, educar y empoderar a través del intercambio de conocimientos, estrategias y experiencias, impulsando el liderazgo en el ámbito académico, profesional y organizacional. Este evento reunió líderes visionarios e innovadores de diversos campos para compartir ideas, debatir sobre los desafíos globales y explorar soluciones que darán forma a nuestro futuro, fundamentados en la postura de Naciones Unidas, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales no solo representan una responsabilidad ética, sino que también ofrecen beneficios tangibles para las organizaciones y la sociedad en su conjunto.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el plan maestro para alcanzar un futuro sostenible para todos, y un verdadero líder no solo guía hacia el éxito, sino que también inspira a otros a construir un futuro sostenible, donde cada paso hacia los ODS representa un avance hacia un mundo mejor.

El evento fue organizado por la Ph.D. Roselin Cabrales junto a EntreLíderes Business Strategy School.

Con más de 23 años de trayectoria en el mundo corporativo, Zarzuela ha liderado procesos estratégicos en áreas de negocios, operaciones, procesos, talento humano y servicio, consolidando una visión integral sobre cómo las organizaciones generan resultados a través de su cultura, sus decisiones y sus sistemas de atención.

Durante su participación, presentó su metodología, un modelo propio que integra diagnóstico organizacional, análisis de procesos, puntos de contacto, cultura de servicio y customer journey para diseñar experiencias coherentes, sostenibles y alineadas a la naturaleza de cada empresa.

Su propuesta combina el diseño de experiencias con el coaching ejecutivo, acompañando a líderes a transformar la mentalidad desde la cual observan, interpretan y deciden. Para Zarzuela, una organización no puede ofrecer experiencias superiores si sus líderes no desarrollan una arquitectura mental capaz de sostenerlas.

En su conferencia también abordó la brecha entre el avance acelerado de la tecnología y el desarrollo de la mentalidad humana, destacando que las personas son, al mismo tiempo, consumidoras de experiencias dentro de la organización y generadoras de experiencias hacia el cliente.

Indira Zarzuela es coach ejecutiva avalada por la International Coaching Federation (ICF), speaker certificada por Ismael Cala, conferencista internacional en escenarios como el New York Fashion Week y eventos corporativos en Bogotá. Es además mentora en Vida, Progreso y Propósito, egresada de la Universidad Hispana de Mentoría, primera dominicana en graduarse de esa institución y embajadora de la UHM en República Dominicana.

Como parte de la agenda del congreso, los conferencistas fueron proyectados en Times Square, en la ciudad de Nueva York, ampliando la visibilidad internacional de los líderes participantes.

Con su participación en este escenario, Zarzuela consolida su posicionamiento como una de las voces emergentes de Hispanoamérica en diseño de experiencias de servicio, liderazgo consciente y transformación organizacional.