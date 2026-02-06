Dona a Bancos de Alimentos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de reafirmar su propósito de iluminar la vida cotidiana de todas las personas, Unilever, donó durante el 2025 más de 350 toneladas de productos a diferentes Bancos de Alimentos en la región de Centroamérica y Caribe, lo que permitió beneficiar a 395 mil personas.

Indican en una nota de prensa, que en el caso de República Dominicana, durante el 2025 la compañía aportó más de 50 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, beneficiando directamente a más de 100 mil personas, como parte de su compromiso social.