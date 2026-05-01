Editrudis Beltrán resalta formación continua y virtualidad en graduación de diplomado docente UASD

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El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacó la importancia de la formación continua y la innovación educativa durante el acto de graduación del Diplomado Docente en Enfoque por Competencias y Tutoría Virtual, celebrado este viernes en el Aula Magna, donde más de 500 docentes y servidores administrativos recibieron sus certificaciones.

Durante su discurso, el rector subrayó que la actualización permanente del personal docente y administrativo constituye un eje central de su gestión, orientado a fortalecer la calidad educativa y la pertinencia de la enseñanza universitaria.

“Creemos firmemente que una academia que no dinamiza los saberes tiende a perder vigencia y a alejarse del rol que debe perseguir toda institución de estudios superiores: la enseñanza y producción del conocimiento”, expresó.

En esta tercera cohorte del diplomado, un total de 371 participantes se graduaron en el enfoque por competencias, mientras que 220 obtuvieron la certificación como tutores virtuales. Beltrán Crisóstomo informó que, en lo que va de su gestión, han sido capacitados 2,782 docentes bajo este modelo, más de 2,600 como tutores virtuales y cerca de 430 diseñadores en entornos virtuales.

El rector enfatizó que estos resultados reflejan el compromiso institucional con la transformación académica y la adaptación a los nuevos desafíos educativos, especialmente en el ámbito digital. Asimismo, resaltó la expansión territorial de la UASD, con presencia en las 31 provincias, más de 10 municipios y una red de liceos experimentales en comunidades como Elías Piña, Constanza, Jarabacoa, Moca y Santo Domingo Oeste.

“No solo contamos con contenidos de calidad, sino también con un personal capaz, competente y actualizado para enfrentar los desafíos que, como universidad, nos corresponde asumir en este momento histórico”, afirmó.

Beltrán Crisóstomo reiteró que la universidad ha venido cumpliendo su compromiso de elevar el orgullo de pertenencia institucional mediante la implementación de nuevos programas formativos, la modernización curricular y la creación de aulas inteligentes en distintas localidades del país.

El acto contó con la presencia de autoridades académicas, entre ellas la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juana Encarnación; el director de Planificación y Desarrollo Institucional, Noel de la Rosa, y representantes del área curricular y de educación virtual.

Durante la ceremonia, la maestra Erika Montero, coordinadora general del diplomado, abordó la experiencia formativa del programa. Posteriormente, Silverio del Orbe, director de UASD Virtual, expuso sobre el proceso de capacitación en tutoría virtual, mientras que Casilda Ávila, directora de Planificación y Desarrollo Curricular, ofreció una valoración de la experiencia académica.

Como parte del componente cultural, se presentó el video musical “Puedes llegar”, interpretado por el grupo Voces Unidas. Más adelante, Noel de la Rosa, en su calidad de director de DIGEPLANDI, analizó el estado actual y la proyección institucional.

La agenda incluyó además las palabras de la decana Juana Encarnación sobre la institucionalización de este modelo formativo, así como intervenciones de docentes destacados y la proyección de un video testimonial sobre el impacto de la virtualidad.

El acto culminó con el discurso central del rector, tras lo cual se realizó la entrega de certificados a los participantes y una presentación artística de cierre. La ceremonia concluyó con el acto formal de clausura.

En la ceremonia estuvieron presentes los vicerrectores Radhames Silverio González (Investigación y Postgrado), Rosalía Sosa (Extensión) y Ramón Desangles (Administrativo), así como el exrector Roberto Reyna, junto a otras autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.