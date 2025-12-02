Ednita Nazario llena de emoción el Teatro Nacional

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Ante una audiencia que coreó prácticamente todas las canciones de su concierto de cierre de gira en Santo Domingo, Ednita Nazario volvió a enamorar a su público dominicano la noche del domingo.

“Desamor” contó con un repertorio de 19 temas, desde las 8:50 de la noche, siendo el momento más aclamado de la noche, el dúo con el cantautor Frank Ceara en su canción “No me mires así”.

Las primeras interpretaciones de la cantante puertorriqueña fueron “Vengada”, “Tú sin mí”, “Te quedarás hundido” y “Eres libre”, todas en versión corta, para luego darle las buenas noches a sus seguidores que llenaron la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con su voz impecable a sus 70 años, la artista continuó su presentación con un popurrí de sus éxitos “Más mala que tú”, “Eras uno más” y “Para el peor amante. A los que sumó “Por ti” y “Tú sabes bien”.

“Siento una gran emoción de regresar a este país que siempre ha apoyado mi carrera en tantos años”, expresó Ednita, antes de entonar “Devuélveme”, “Después de ti”, “Lo que son las cosas”, “No vuelvas” y la aplaudida “A que no le cuentas”.

“Qué emoción, mucho tuve que esperar para que esta noche se diera, pero estoy sumamente agradecida y emocionada, después de un largo trecho. Esta gira ha sido maravillosa… pero soñaba con este broche de oro en mi segunda patria. Aquí concluimos una experiencia maravillosa de amor-desamor”, expresó Nazario

El concierto “Desamor” también incluyó las canciones “Tres deseos”, “Como antes”, “No me mires así”, con Frank Ceara, “La fuerza de un te quiero”, “Más grande que grande”, “A que pides más” y el hit “Quiero que me hagas el amor”.

Para Ceara tuvo palabras de agradecimiento por la larga relación de amistad que han tenido y a quien definió como un colaborador clave en su carrera, tras el éxito logrado con su composición “Atado a tu volcán”.

Antes de entonar las composiciones de despedida, Ednita Nazario agradeció la presencia de las comunicadoras Zoila Luna, Tania Báez, Jatnna Tavárez y a la cantautora Techy Fatule, de quien dijo es una de las figuras más importantes de la música contemporánea en América Latina.

El final de una noche de emoción, en que una apasionada fanaticada no quería marcharse de la sala, la artista boricua complació al público con “Lloviendo flores”, “Aprenderé” y “Voy”, para decir “hasta pronto”, al filo de las 11:00 de la noche.