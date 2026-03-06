EE. UU. convoca a ciudadanos residentes en RD para integrarse a su red de seguridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana cuenta con un componente estratégico que trasciende las oficinas consulares: la Red de Enlace Estadounidense (ALN).

Este sistema de comunicación y asistencia descansa sobre la figura de los Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV), residentes que actúan como puntos de contacto críticos en un país que alberga a una de las comunidades de ciudadanos estadounidenses más grandes de la región

El propósito fundamental de la red ALN es garantizar la continuidad de la información en situaciones donde los canales oficiales —como plataformas digitales o telefonía— puedan verse comprometidos.

Los voluntarios CLV son ciudadanos estadounidenses establecidos en territorio dominicano que asumen la responsabilidad de ser el nexo directo entre la misión diplomática y la población civil en sus respectivas demarcaciones geográficas.

Además, los CLV ofrecen retroalimentación sobre la comunidad estadounidense local y ayudan a ciudadanos estadounidenses en necesidad. Este rol es voluntario y sin remuneración.

Para obtener más información sobre cómo aplicar como voluntario de este programa, visite: https://do.usembassy.gov/es/services-es/red-de-enlace-estadounidense-y-voluntarios-de-enlace-ciudadano/