El taller 'Un Año Memorable' impulsa la planificación efectiva para el 2026

Con un emotivo y exitoso encuentro, la empresa Triser Business Group SRL celebró la segunda edición del taller “Un Año Memorable”, un espacio diseñado para acompañar a los participantes a reflexionar, diseñar y proyectar sus metas para el año 2026, a través de herramientas de coaching, bienestar emocional y planificación estratégica.

El evento inició puntualmente a las 9:00 de la mañana, bajo la conducción de la maestra de ceremonias Eliana Marit Rodríguez Vallejo, quien abrió el encuentro con una oración para crear un ambiente de armonía y propósito. Seguido, los presentes fueron sorprendidos con la participación artística de JC Lauren, quien interpretó los temas “Creeré” y “Éxito”, inspirando a los asistentes con su historia de superación y fe.

La primera parte del taller estuvo a cargo de la coach y facilitadora Delmira Vallejo, CEO de Triser Business Group, quien guió a los participantes a través de una profunda sesión de autoconocimiento, reflexión sobre los logros y aprendizajes del 2025, manejo efectivo del tiempo y el diseño de una frase personal que representara cómo desean sentirse en el 2026. Su intervención motivó a los asistentes a conectarse con sus fortalezas y a visualizar un año más consciente, enfocado y alineado a su propósito.

La segunda sección del taller estuvo dirigida por el psicólogo y facilitador Carlos Martínez, quien desarrolló una sesión de coaching centrada en la identificación, escritura y planificación de metas significativas para el 2026. Los participantes tuvieron la oportunidad de definir objetivos claros, accionables y realistas, fortaleciendo su visión personal y profesional para el nuevo año.

Durante el taller, cada asistente recibió un kit de regalos, que incluyó una agenda 2026 y productos aportados por los patrocinadores. La jornada concluyó a las 12:45 p.m. con una animada rifa cortesía de las marcas aliadas, y posteriormente se hizo entrega de los certificados de participación por parte de Delmira Vallejo.

Triser Business Group expresó su profundo agradecimiento a los patrocinadores que hicieron posible este encuentro y aportaron al aprendizaje y bienestar de los participantes: Ana María Picaderas, LTM Publicidad, Yahaira Variedades, Ebenezer Aesthetic Center, CGK Studio Fotográfico, Naty Crochet, Dracaena Farms Supply, AR Studio Musical, Cris Technical Services, Nutrihealth & Esthetic J.A., Inversiones del Caribe, Stela Shoes • Bag • Accessories y Futuro ARS.

El evento cerró con un momento muy especial, donde todos los presentes cantaron juntos el tema lema del taller: “Ve por Tus Sueños”, de la reconocida artista dominicana Lilly Goodman, consolidando un ambiente lleno de esperanza, motivación y compromiso con un 2026 memorable.