Cómo elegir un destino en Semana Santa sin gastar de más

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Semana Santa es uno de los períodos de mayor movilidad en República Dominicana. Miles de familias buscan escapar de la rutina, pero también enfrentan el reto de elegir destinos que no impliquen gastos excesivos ni aglomeraciones.

El CEO de Hay Que Andar RD, Edward Oviedo, invita a los dominicanos a descubrir rincones únicos y poco concurridos durante el feriado, como una forma de vivir experiencias memorables sin el estrés de los lugares saturados.

Viaje durante Semana Santa

Oviedo recomienda “rincones exquisitos” para quienes desean evitar los destinos más concurridos. En Ocoa, la ruta de los viñedos ofrece recorridos por campos de uva, degustaciones de vino tinto y espumante, además de un restaurante con piscina infinita y vista hacia la bahía.

En Barrera de Azúa, Altos de la Caita brinda privacidad absoluta, ideal para grupos pequeños, mientras que playas escondidas como El Barco y Playa Blanca, accesibles solo en bote, garantizan tranquilidad.

En el Cibao, Villa Pajón se convierte en refugio de montaña con temperaturas frescas, casas campestres con chimenea y cercanía a atractivos como las Pirámides y los campos de fresa.

OcoaPicasa

Además de estas opciones, la Semana Santa también invita a recorrer espacios de gran valor histórico y espiritual.

En el Distrito Nacional, la Catedral Primada de América, primera del continente, se convierte en epicentro de la fe y la cultura, con misas y actividades litúrgicas que atraen a fieles y turistas. En San Cristóbal, las playas de Najayo y Palenque ofrecen alternativas cercanas y económicas para quienes prefieren disfrutar del mar sin alejarse demasiado de la capital.

En las aguas del río Nizao y en la playa Palenque fue donde más bañistas hubo el día de ayer