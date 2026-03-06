Elite House lanza “Elite House Property Fest”, el movimiento inmobiliario nacional más ambicioso del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La firma inmobiliaria Elite House anuncia oficialmente el lanzamiento de Elite House Property Fest, una feria inmobiliaria nacional que se desarrollará durante dos meses y que impactará estratégicamente las ciudades de Santiago, Punta Cana, Zona Oriental y el centro de Santo Domingo.

Este movimiento inmobiliario sin precedentes reunirá a desarrolladores, inversionistas, arquitectos, ingenieros, colegas del sector y clientes interesados en acceder a oportunidades exclusivas de inversión con condiciones preferenciales.

Un recorrido nacional con eventos de alto nivel. Dentro del calendario de actividades, se destacan:

Capital – Proyecto Vistas del Teatro:

Evento exclusivo en uno de los desarrollos más importantes de la ciudad, con más de 3,000 metros cuadrados de área social, donde Elite House posee exclusividad comercial. Se convocarán colegas estratégicos, clientes inversionistas y aliados del sector.

Santiago – Cóctel empresarial:

Encuentro con más de 300 invitados entre arquitectos, ingenieros, desarrolladores y clientes de la región norte, donde se presentarán proyectos exclusivos de alto valor.

Zona Oriental:

Actividad dirigida a ingenieros y empresarios de una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario del Gran Santo Domingo.

Punta Cana – Village:

Evento en los salones de conferencia donde Elite House opera oficinas exclusivas, reuniendo a desarrolladores, colegas y clientes interesados en proyectos de alto perfil, incluyendo oportunidades en Masterbrook.

Más que una feria: una plataforma de crecimiento

Elite House Property Fest no solo presentará oportunidades de inversión con descuentos especiales, facilidades de pago, tasas preferenciales y beneficios adicionales como líneas blancas incluidas en unidades seleccionadas.

El evento también integrará un challenge interno de ventas, donde los agentes de la firma competirán por premios como viajes internacionales a destinos como Brasil y Medellín, fomentando la productividad y el dinamismo comercial.

Actualmente, Elite House cuenta con más de 100 agentes y cuatro oficinas en el país, consolidándose como una de las firmas de mayor crecimiento en el sector inmobiliario dominicano.

Liderazgo y transformación

El CEO de la firma, Ariel Castillo, ha impulsado un modelo basado en formación, liderazgo y empoderamiento, acompañando a jóvenes emprendedores que han logrado desarrollarse como agentes inmobiliarios exitosos y a clientes que hoy viven de sus inversiones en alquileres gracias a asesoría estratégica.

Asimismo, la empresa ha respaldado a constructores y desarrolladores en la comercialización de proyectos de gran envergadura que han tenido impacto positivo en el desarrollo urbano del país.

Durante estos dos meses, Elite House Property Fest promete convertirse en un movimiento nacional que dinamizará el mercado, fortalecerá alianzas estratégicas y abrirá oportunidades reales de crecimiento e inversión.