Embajada Dominicana en Corea promueve arte dominicano en Seúl

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Seúl, República de Corea.– La Embajada de la República Dominicana en la República de Corea llevó una muestra del arte dominicano a Seúl, con la inauguración de la exposición de la artista dominicana Yubo Fernández, titulada “Art Time is Money” presentada en la Bank Art Fair SETEC, uno de los eventos de arte contemporáneo más relevantes de Asia.

Durante el acto de inauguración, la embajadora dominicana en Corea, Angie Shakira Martínez Tejera, enmarcó el éxito de la muestra dentro de una visión más amplia de la diplomacia cultural. “Hoy celebramos la apertura de un nuevo capítulo en la relación cultural entre República Dominicana y Corea. Creo firmemente que el arte y la cultura no son solo expresiones de identidad, sino instrumentos poderosos para construir puentes, fomentar un diálogo significativo y profundizar los lazos entre las naciones”, expresó.

La embajadora destacó que la presencia de Yubo Fernández en Seúl constituye un hito para la proyección internacional del arte contemporáneo dominicano. “La presencia de la artista en Seúl marca un momento clave en la proyección internacional del arte contemporáneo dominicano, al tiempo que crea un diálogo simbólico y estético entre dos culturas que, aunque distintas, encuentran resonancia en el lenguaje compartido de la sensibilidad artística”, afirmó.

La artista dominicana Yubo Fernández, junto a la embajadora dominicana en Corea, Angie Martínez.

Al referirse al contenido de la obra, Martínez Tejera explicó que la propuesta de Fernández trasciende lo meramente estético. “Su trabajo no se limita a mostrar imágenes: se atreve a preguntar. Cada trazo es un acto de pensamiento y cada símbolo invita a mirar desde otro ángulo temas como el tiempo, el poder, la identidad y el mercado. El lenguaje de Yubo es incisivo, libre y profundamente humano. Art Time is Money es testimonio del coraje y el compromiso de una artista que ha sabido transformar su sensibilidad interior en un lenguaje universal”, señaló.

Por su parte, Yubo Fernández manifestó que la respuesta del público coreano fue decisiva y profundamente significativa. “Presentar esta obra en Seúl y cerrar con un Sold Out ha sido una experiencia muy especial. Confirma que el arte, cuando es honesto y valiente, habla un lenguaje universal capaz de unir culturas distintas”, dijo.

El director de la Bank Art Fair SETEC, Tomy Kim, resaltó la relevancia de la propuesta presentada por la artista dominicana. “La obra de Yubo Fernández aportó una voz potente y contemporánea al panorama internacional. El interés del público coreano refleja una apertura creciente hacia propuestas con identidad, profundidad conceptual y alcance global”, afirmó.

Yubo Fernández es una creadora dominicana de proyección internacional, cuya obra se caracteriza por una iconografía audaz, una paleta vibrante y una profunda reflexión sobre las dinámicas contemporáneas del poder, el tiempo y la identidad. Paralelamente a su carrera pictórica, ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito audiovisual como actriz y cineasta galardonada, con reconocimientos en festivales de Barcelona, Toronto, Los Ángeles y Arizona, y ha expuesto su obra en Nueva York, América Latina y Europa.