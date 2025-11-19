Embajada ante la Santa Sede inaugura “Rutas de Esperanza”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, en colaboración con el Instituto Cervantes de Roma, inaugurará el próximo jueves 20 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde, la exposición “Rutas de Esperanza: Arte Dominicano Contemporáneo”, en la prestigiosa Sala Dalí del Instituto Cervantes, ubicada en la emblemática Piazza Navona.

La exposición, presentada en el marco del Año Jubilar 2025: Jubileo de la Esperanza, reúne a destacados artistas dominicanos bajo la curaduría de Julian Kunhardt, con la participación especial de la curadora italiana Rita Cerciello. Entre los artistas figuran Soraya Abu Naba’a, Guadalupe Casasnovas, Robert Castillo, Simón de los Santos, Jared Guerra Mirabal, Melanio Guzmán, Lizander Jiménez, Vanessa Languasco, Priscila López Loyo, Iris Pérez, Yermine Richardson, Victoria Thomen, Ruddy Taveras y Juan Trinidad.

“Rutas de Esperanza” propone un diálogo entre lo espiritual y lo contemporáneo, destacando la diversidad y vitalidad del arte dominicano en un escenario internacional de gran relevancia cultural y espiritual.

El embajador Víctor Suárez Díaz afirmó que la exposición reafirma el compromiso de la Embajada con la promoción del arte y la proyección de la identidad cultural dominicana en el mundo.

La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2026.