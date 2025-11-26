Encendido del Belén y árbol navideño del Banco Central

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La familia bancentraliana se congregó un año más en su tradicional ceremonia de encendido del Belén y su árbol navideño, agradeciendo las bendiciones recibidas a lo largo del año, en una actividad que reúne al personal que compone el Banco Central junto a sus familiares para compartir valores como la fraternidad y difundir buenos deseos.

El encendido estuvo encabezado por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, quien expresó que los allí reunidos son “amante de las tradiciones, entusiastas de las luces navideñas, gente cautivada por las ilusiones que florecen en estos días, que se emociona con la sonrisa de los niños, que disfruta de la familia, y que entona un villancico con la emoción compartida, en momentos que se graban en nuestra memoria”.

El gobernador manifestó “el orgullo de ser bancentraliano, resaltando el esfuerzo que se ha realizado durante tantos años por servir a la nación, unidos e inspirados en la excelencia”.

Esta actividad es de especial valor en el BCRD por la cercanía que se produce entre los bancentralianos y sus familiares durante la misma, sirviendo de preludio a un tiempo de paz, serenidad, reflexión y agradecimiento por los parabienes recibidos, e inculcando nuevos propósitos para el año entrante.