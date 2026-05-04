Encuentro entre Radhamés Silverio y profesores de la UASD promueve diálogo y desarrollo académico

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Santo Domingo. En un ambiente de respeto, cercanía y alto valor académico, el Dr. Radhamés Silverio sostuvo un significativo encuentro con profesores titulares y meritísimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del cuerpo docente y el desarrollo institucional.

Durante la actividad, se destacó la trayectoria, el aporte y la dedicación de estos maestros y maestras, quienes han sido pilares fundamentales en la construcción del prestigio académico de la universidad.

Silverio expresó que la experiencia acumulada por los profesores titulares y meritísimos constituye un activo invaluable para la UASD, señalando que “una universidad que honra a sus maestros fortalece su presente y asegura su futuro”.

El encuentro sirvió como espacio de diálogo abierto, en el que se compartieron ideas, reflexiones y propuestas orientadas a continuar elevando la calidad académica, la investigación y las condiciones del profesorado.

Asimismo, el académico reiteró su visión de una universidad centrada en su gente, donde el talento humano sea valorado, acompañado y reconocido, promoviendo mejores condiciones para el ejercicio docente y el desarrollo profesional.

La actividad forma parte de una agenda de encuentros que buscan fortalecer el vínculo con los distintos sectores de la comunidad universitaria, en un ejercicio de escucha activa, respeto y construcción colectiva.