La enfermedad renal crónica: cómo la alimentación puede proteger tus riñones

Por Dr. Ruben Rodriguez- Nutriólogo Clínico – Nutriólogo Renal – Obesólogo Dietista

Santiago de los Caballeros/ @drrubendarior

La enfermedad renal crónica se ha convertido en uno de los problemas de salud que más está creciendo en República Dominicana y en muchos países del mundo.

Con frecuencia aparece como consecuencia de otras enfermedades muy comunes, como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la obesidad, las enfermedades del corazón y el síndrome metabólico.

Cuando estas condiciones no se controlan adecuadamente, los riñones comienzan a perder su capacidad para filtrar la sangre de forma progresiva.

Con el tiempo, esto puede provocar complicaciones importantes que afectan la calidad de vida de los pacientes.

Sin embargo, existe una herramienta poderosa para ayudar a proteger la función renal: la alimentación.

Hoy sabemos que una buena estrategia nutricional puede ayudar a retrasar el deterioro de los riñones, mejorar los síntomas y favorecer el bienestar general.

Dr. Ruben Rodriguez- Nutriólogo Clínico – Nutriólogo Renal – Obesólogo Dietista

Lejos de ser una dieta extremadamente restrictiva, la nutrición renal moderna busca modelos de alimentación equilibrados, adaptados a la cultura y fáciles de mantener en el tiempo.

Uno de los enfoques que ha ganado más interés es la alimentación flexitariana, un estilo que prioriza los alimentos de origen vegetal —como vegetales, frutas, granos y legumbres— pero permite pequeñas cantidades de proteínas de origen animal.

Este patrón alimentario ofrece varias ventajas para las personas con enfermedad renal:

Reduce la carga de trabajo de los riñones

Al disminuir el exceso de proteínas animales y sodio, se reduce el esfuerzo que deben realizar los riñones para filtrar la sangre.

Protege el corazón

Las personas con enfermedad renal tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Una dieta rica en vegetales y fibra ayuda a mejorar la salud del corazón.

Mejora la salud intestinal y el control del azúcar

Los alimentos vegetales aportan fibra y compuestos antioxidantes que favorecen la microbiota intestinal, reducen la producción de toxinas y ayudan a estabilizar la glucosa, algo especialmente importante en pacientes con diabetes.

Algunas recomendaciones prácticas para constuir un PLATO SALUDABLE enfocada en los riñones incluyen:

Llenar la mitad del plato con vegetales

Destinar un cuarto del plato a carbohidratos complejos como arroz, yuca, batata o víveres

Completar un cuarto del plato con proteínas magras como pollo, huevos o pescado (según indicación médica)

Preferir métodos de cocción como horno, vapor o plancha

Reducir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados

Leer las etiquetas para identificar exceso de sodio o aditivos

Mantener una ingesta adecuada de calorías para evitar pérdida de peso y masa muscular

Realizar actividad física adaptada a cada condición

Evitar suplementos o productos de hierbas sin supervisión médica

Es importante recordar que no existe una sola dieta para todos los pacientes con enfermedad renal.

Las necesidades nutricionales cambian según el estadio de la enfermedad, los resultados de laboratorio, la presencia de diabetes o hipertensión, y el estado nutricional de cada persona.

Por esta razón, el manejo de la enfermedad renal debe realizarse con acompañamiento profesional.

Lo ideal es que el paciente sea evaluado por un nutriólogo clínico especializado en enfermedad renal y por un nefrólogo, quienes podrán ajustar el tratamiento de manera individualizada.

La nutrición adecuada no solo ayuda a preservar la función renal.

También contribuye a mejorar la energía, mantener la masa muscular y elevar la calidad de vida.

Con orientación profesional y hábitos saludables, muchas personas con enfermedad renal pueden vivir más tiempo y con mejor salud.

Esta columna forma parte de la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo.

Puede enviar sus preguntas a: articulos@sodonuclim.org

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