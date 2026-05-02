Entidades fortalecen la protección hídrica con nuevo acuerdo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La intervención de 32 hectáreas y la siembra de más de 35,200 plantas marcan el alcance de la renovación de un acuerdo firmado entre el Fondo Agua Santo Domingo (FASD) y Gildan Dominicana, consolidando una de las alianzas ambientales privadas de mayor impacto en la cuenca del río Ozama.

El proyecto, que tendrá una vigencia de dos años, contempla además beneficiar de forma directa a unas 500 personas en comunidades rurales de Bayaguana y Monte Plata, integrando acciones de capacitación, voluntariado corporativo y desarrollo productivo local.

El eje central de la iniciativa es la restauración ecológica en la subcuenca del río Yabacao, considerada una zona clave para la sostenibilidad hídrica del Gran Santo Domingo. “A través de sistemas agroforestales y jornadas de reforestación, el proyecto busca mejorar la cobertura vegetal, reducir la erosión del suelo y optimizar la regulación del flujo hídrico”, afirmó el vicepresidente del FASD, Juan Roberto Amell.

Asimismo, precisó que el alcance técnico y territorial evidencia una apuesta relevante del sector privado por soluciones basadas en la naturaleza, que incluye el monitoreo continuo y la participación activa de colaboradores de Gildan en jornadas de campo, fortaleciendo el vínculo entre empresa y medioambiente.

Acuerdo Fondo Agua Santo Domingo

De su lado, José González, asesor legal regional de Gildan, destacó que la alianza con el Fondo Agua Santo Domingo forma parte de las iniciativas del programa de inversión comunitaria de la compañía y está alineada con su estrategia de sostenibilidad, que concibe la protección del agua como una responsabilidad compartida y clave para el bienestar de las comunidades.

Señaló que, desde su inicio en 2022, el acuerdo ha generado resultados extraordinarios, como la reforestación de 11.72 hectáreas, la siembra de más de 12,900 plantas, contribuyendo al desarrollo de empleos verdes y capacidades locales.

Indicó que la expansión del proyecto hacia la subcuenca del río Yabacao da continuidad a los avances alcanzados en la cuenca del río Ozama y reafirma el compromiso de Gildan con la sostenibilidad ambiental.

Añadió que el acuerdo se consolida como un modelo de articulación entre el sector privado, las comunidades y plataformas técnicas especializadas, en respuesta a los desafíos de la seguridad hídrica del país.

La actividad contó con la asistencia de directivos de ambas entidades, representantes de la embajada de Canadá, de la Red Empresarial para el Apoyo Ambiental (Ecored), de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), de la Asociación de Industrias de la Repúblicas Dominicana, entre otros actores del ecosistema empresarial, ambiental y aliados estratégicos.