Entregan canchas deportivas a través del programa “Una Cancha Pa’ Mi Barrio”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de la Juventud, en coordinación con la Alcaldía de Santo Domingo Norte, realizó la entrega de canchas en distintos sectores del municipio, como parte de Una Cancha Pa' Mi Barrio, en el marco de Juventud con B de Barrio; iniciativa orientada a promover la sana recreación y el desarrollo integral de la juventud.

La actividad se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y estuvo encabezada por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, junto a la alcaldesa Betty Gerónimo, autoridades locales, comunitarios y jóvenes beneficiarios.

Durante su intervención, el ministro Carlos Valdez destacó que este programa busca llevar oportunidades reales a los jóvenes en sus comunidades, mediante la creación de espacios adecuados para la práctica deportiva y la convivencia. “Estas canchas son una herramienta para impulsar el talento, fomentar valores y seguir construyendo entornos más seguros para nuestra juventud”, expresó.

De su lado, la alcaldesa Betty Gerónimo resaltó el papel de la Alcaldía en el proceso, explicando que el levantamiento realizado por el ayuntamiento permitió identificar de manera precisa los sectores con mayor necesidad de espacios deportivos, facilitando así una intervención más efectiva. Indicó que este tipo de acciones contribuye directamente al bienestar de las comunidades y al fortalecimiento del tejido social en el municipio.

La entrega de estas canchas fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de la Juventud y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, donde el levantamiento territorial realizado por el gobierno local sirvió de base para la implementación del programa.

“Una Cancha Pa’ Mi Barrio” forma parte de las acciones estratégicas del Ministerio de la Juventud para ampliar el acceso al deporte y generar oportunidades de desarrollo para jóvenes en todo el país.