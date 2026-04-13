El error que podría dejarte fuera de EE.UU. para siempre, según la Embajada

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Mentir o presentar documentos falsos al solicitar una visa estadounidense puede tener consecuencias permanentes.

Así lo advirtió la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, asegurando que este tipo de prácticas puede derivar en una prohibición de por vida para ingresar a ese país.

Esto implica que la persona no podrá viajar, trabajar, estudiar ni residir en Estados Unidos bajo ninguna circunstancia.

Además, el fraude de visa -que incluye mentir en la solicitud o entregar documentos falsificados o alterados- también puede acarrear procesos penales e incluso penas de prisión, según la legislación migratoria estadounidense.

La Embajada explicó que las autoridades mantienen vigilancia constante para detectar este tipo de irregularidades y se mantienen “un paso adelante” frente a quienes intentan burlar el sistema con documentación fraudulenta.

En ese sentido, exhortó a los solicitantes a decir la verdad durante el proceso y evitar recurrir a intermediarios o prácticas ilegales que puedan comprometer su futuro.

“Proteja sus oportunidades de viaje en el futuro: diga la verdad y no presente documentos falsos”, enfatizó la misión diplomática.