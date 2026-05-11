Los errores que atraen ratones a tu casa sin darte cuenta

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Uno de los factores que más atrae a los ratones a los hogares es la fácil disponibilidad de comida.

Prevenir su presencia implica una serie de acciones enfocadas en cortar su acceso a fuentes de alimento, eliminar lugares donde puedan refugiarse y restringir cualquier posible entrada a la vivienda.

La aplicación sistemática de estas medidas disminuye notablemente la probabilidad de una eventual infestación, ya que estos roedores transmiten enfermedades como leptospirosis y salmonelosis.

Los expertos destacan la importancia de guardar todos los alimentos en envases herméticos, especialmente aquellos granos, cereales, golosinas y piensos para mascotas que puedan atraer a estos roedores.

Los restos de comida en mesas, pisos o encimeras también son fuente de atracción, por lo que se recomienda limpiar las zonas de comida inmediatamente después de su uso.

El manejo responsable de los alimentos y su almacenamiento en compartimientos seguros constituye un elemento fundamental en la prevención.

Eliminación de posibles refugios



No hay que dejar restos de comida ni basura orgánica a su paso (Adobe Stock)

La presencia de refugios adecuados dentro o alrededor de la vivienda facilita la estadía y reproducción de ratones. Por esa razón, mantener orden y limpieza dentro del hogar es esencial.

Los materiales almacenados en desorden, como cajas vacías o pilas de ropa, pueden proporcionar escondites donde estos animales se resguardan.

Asimismo, es crucial gestionar adecuadamente los residuos domésticos: la basura debe depositarse en recipientes cerrados y retirarse con regularidad para privar a los ratones del acceso a restos orgánicos aprovechables y minimizar los riesgos de proliferación.

Sellado de accesos y puntos de entrada



RatonesFuente externa

Otra medida preventiva decisiva es revisar y reparar todas las posibles vías de ingreso.

Los ratones pueden acceder a través de pequeñas grietas, huecos en paredes, techos o zócalos, incluso por rendijas de puertas y ventanas que no ajustan correctamente.

Sellar estos puntos con materiales adecuados impide su entrada, reforzando así la barrera física contra la invasión. Evaluar las estructuras del hogar y realizar mejoras o reparaciones oportunas ayuda a mantener un ambiente seguro.

Mantenimiento del entorno exterior



Se debe mantener controlada la maleza y hojas secas de las zonas comunes con tus vecinos (Freepik)

El entorno que rodea la vivienda también merece atención. Mantener controlada la maleza, despejar ramas y hojas secas, así como evitar acumulaciones de objetos cerca de paredes exteriores, disminuye la posibilidad de que los ratones utilicen estas áreas como antesala para ingresar al interior.

Además, es recomendable revisar instalaciones como graneros, sótanos y garajes, ya que suelen ser los primeros puntos de contacto y entrada de roedores, estos requieren un orden y limpieza similares a los espacios interiores.