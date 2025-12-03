Escapulario, La real tendencia

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Esta Navidad 2025, ese acento decorativo que muchas han colocado en su puerta principal y que han bautizado con el nombre de escapulario, se posicionó en pocos días como la gran tendencia del año.

Se le llama así porque su forma es parecida a esa pieza de tela que forma parte del hábito de ciertas órdenes religiosas.

Los escapularios navideños para puertas se han convertido en un detalle encantador para quienes buscan recibidores llenos de significado, desplazando incluso, este año, a la tradicional corona.

Materiales

Elaborados con cintas elegantes, cascanueces, esferas brillantes, flores y hojas de pino natural, estos diseños aportan un aire cálido y esperanzador al hogar.

Además de aportar mucho a la estética de la entrada principal, son una forma simbólica de dar la bienvenida a tan esperadas fiestas.

Existen versiones hechas a mano que permiten personalizar colores, materiales y estilos, convirtiéndose en una manualidad ideal para quienes disfrutan decorar con intención y creatividad.

El origen religioso

Más allá de la Navidad, los escapularios también se integran a la decoración cotidiana de los hogares creyentes como recordatorio de fe y protección.

Suelen colgarse en paredes, recibidores o rincones especiales.

El escapulario surgió como parte del hábito monástico y con el tiempo se transformó en un símbolo de devoción adoptado por millones de creyentes en todo el mundo.