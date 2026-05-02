La Escuela Ministerial Judá anuncia su 3ra edición de su conferencia “Corazón De Adorador 2026”

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La Escuela Ministerial Judá anuncia la celebración de una nueva edición de su conferencia “Corazón De Adorador”, que tendrá lugar el viernes 22 sábado 23 de Mayo 2026, en las instalaciones del Ministerio Apostólico y Profético Dios Es Amor (MAPDEA), en Santo Domingo Oeste.

Con más de 20 años de trayectoria, formando y capacitando a miles de ministros del altar, la Escuela Ministerial Judá continúa fortaleciendo su compromiso con la excelencia ministerial, convocando al pueblo de Dios a ser parte de este movimiento que busca reafirmar el verdadero significado de la adoración y el servicio a Dios.

La invitación está dirigida a ministros cristianos: instrumentistas, cantores, pastores, líderes y estudiantes de música, quienes podrán participar en un espacio diseñado para la formación integral, el crecimiento espiritual y la renovación ministerial.

Imágenes del evento

El evento contará con conferencias, plenarias y una variada oferta de talleres enfocados en elevar el nivel de excelencia en el servicio, abordando tanto el ámbito espiritual como la teoría y técnica musical.

La directiva de la Escuela informó que, en esta tercera edición, el programa incluirá la participación de un coro de 100 voces.

Los interesados en participar pueden acceder al sitio web oficial www.corazondeadorador.com, donde encontrarán el programa completo de actividades y podrán registrarse en los talleres.

Estos contarán con certificado de participación, y tanto los talleres como la entrada general serán impartidos sin costo alguno.